Växa är ett ledande kunskapsföretag för lantbrukare med mjölk-, köttproduktion och växtodling. Genom den rådgivning och service vi säljer bidrar vi med ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vår omsättning är drygt 560 miljoner kronor och vi har cirka 500 medarbetare fördelade på 27 driftsplatser över hela landet. Hållbarhet är centralt för oss, och våra kunder och Växa står för klimatsmart produktion och god djurhälsa.
Hos Växa får du utveckling - bra förmåner och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks!.
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning
Vill du arbeta med Sveriges mjölk- och köttproducenter, utveckla service och rådgivning kring nötkreaturens fruktsamhet och vara en del i Växa Sveriges team?
Ansök då till Växas yrkesutbildning till Husdjurstekniker med start 28 september 2026. Utbildningen avslutas den 11 december 2026. Du får en yrkesutbildning med formell kompetens att arbeta som Husdjurstekniker. Om du antas till utbildningen och blir godkänd i slutprov så har du en garanterad anställningi Växa.
Som husdjurstekniker arbetar du främst med fruktsamhetsarbete och service till våra kunder. Hos Växa finns det goda möjligheter för dig att utvecklas och specialisera dig till exempel inom embryotransfer, robotprovmjölkning och ultraljudsundersökningar. Tjänsten kan komma att innebära vissa avbytartjänster vilket innebär att det kan bli en kombinationstjänst.
Vi arbetar i team kring våra kunder där vi kompletterar och stöttar varandra. Du får kollegor som har kompetens inom avbyteri, avel, djurhälsa, produktionsrådgivning, bygg och växtodling med mera.
Utbildningen sker delvis digitalt, delvis på fysiska träffar. Du kommer att få all information vid eventuell intervju. Praktik ingår i kursen och ordnas lokalt av Växa.
Utbildningen genomförs av specialister inom bl.a. fruktsamhet, djurhälsa, avel och håller hög kvalitet.
Vi har en ledig tjänst i Borlänge, Bollnäs, Flen, Eksjö, Falköping, Kil, Vänersborg och Laholm. Är du flyttbar är det ett plus
För att klara arbetet som Husdjurstekniker är följande personliga egenskaper viktiga:
• Initiativrik
• Lyhörd
• God samarbetsförmåga
• God säljförmåga
• Målinriktad
• Ansvarstagande
• Intresse för människor och kor
• Serviceinriktad
Du måste ha goda kunskaper i svenska språket både muntligen och skriftligen.
Vi tar emot ansökningar fram till den 3 maj 2026. Intervjuer görs löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor kontakta: Veronica Andersson tel. 010-471 02 19 mejl: Veronica.Andersson@vxa.se
• Lantbruksutbildning
• Erfarenhet från arbete i mjölk- och/eller köttproduktion
• Godkänt B-körkort
• Normalt färgseende
• Goda kunskaper i svenska språket både muntligen och skriftligen
Meriterande
• Djurägarseminutbildning
• Rådgivningserfarenhet
• Säljerfarenhet Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9586".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Växa Sverige Ekonomisk fören
Växa Sverige, Gårdsnära tjänster
Regionchef Gårdsnära tjänster
Veronica Andersson Veronica.Andersson@vxa.se 010-471 02 19
9817634