Yrkesstolt lärare Kyl och värmepumpsmontörsutbildning
Astar AB Uppsala / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Uppsala
2025-09-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Visa alla jobb hos Astar AB Uppsala i Uppsala
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Om oss
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Till en upphandling och utbildning med start våren 2026 söker vi nu lärare till en kyl- och värmepumpsmontörsutbildning. Som lärare kommer du att arbeta både med teoretisk och praktisk undervisning inom området installation av kyl -och värmepumpar. I arbetet ingår även anskaffning av APL platser och handledning av elever under deras APL tid. Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att utbildningen följer både branschens och skolverkets krav.
Vi söker dig som är pedagogiska med god förmåga att förklara teoretiska frågeställningar och fysiskt handleda i praktiska moment. Och som bemöter våra deltagarna professionellt och respektfullt.
Grundkraven för anställning är:
Inneha F-gascertifikat kategori I
minst 3 års branscherfarenhet inom senaste 10-årsperioden (kan vara erfarenhet från anställning i branschföretag, eget företagande eller som lärare)
Meriterande är
Yrkeslärarexamen
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad?
Vill du vara med och göra skillnad?

Ansök idag och bli en del av Astar!
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se Arbetsplats
Astar AB Uppsala Jobbnummer
9521152