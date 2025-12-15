Yrkesofficer (SO-OFF K) till 31. Jägarbataljonen, K 3
2025-12-15
Om enheten
31. jägarbataljonen är ett lätt konventionellt jägarförband med uppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband.
Dimensionerande profil för bataljonen är främst förmågan att genomföra snabba förflyttningar och strid till fots med burna vapensystem. Bataljonen är välövad och har utvecklade metoder att lösa dessa uppgifter tillsammans med helikopter- och transportflygförband.
Bataljonen verkar i uppgiftsanpassade stridsgrupper över stora ytor och ofta i en annan riktning än övriga förband vilket ställer stora krav på personalens fysiska och psykiska förmåga. Detta ställer vidare stora krav på enskilda soldatfärdigheter samt förmågan att som individ kunna prioritera uppdraget och gruppen före sina egna behov. Utöver soldatfärdigheterna krävs god samarbetsförmåga, initiativtagande samt hög stresstålighet, vilka är förutsättningar för att yrkesofficeren tillsammans med gruppen ska kunna verka i samtliga situationer.
Under 2028 har 31. jägarbataljonen fått i uppdrag att bidra till NATO-insatsen, Forward Land Forces (FLF) Lettland / LNLV (land NATO Latvia).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Yrkesofficerens uppgift vid bataljonen kan vara allt ifrån högintensiv strid till förnödenhetsförsörjning, upprätthållande av bataljonens ledningsresurser samt stabstjänst. Bataljonens enheter verkar under kortare perioder självständigt, vilket ställer stora krav på förståelse för uppgiften och initiativkraft på samtliga ledningsnivåer. Inom samtliga yrkesofficersbefattningar på bataljonen ställs höga krav på fysisk prestationsförmåga, samarbetsförmåga samt viljan att agera i de situationer man ställs inför.
Verksamheten omfattar under FLF Lettland inledningsvis ett träningsskede i Sverige under 2027, därefter deltagande i insatsen 2028.
Sökbara inriktningar vid bataljonen
Beroende på vilka kompetenser och erfarenheter den sökande har kan bataljonen erbjuda befattningar inom bataljons-, skvadrons- och plutonsnivå.
Krav för tjänsten
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning (minst 6månader)
(utbildningen ska vara aktuell)
• Genomförd och godkänd yrkesofficersutbildning
• Godkända anställningstester vid 31.Jägarbataljonen
Meriterande
• Tidigare internationell tjänstgöring
• Tidigare anställning vid ett jägarförband
• Utbildning farligt gods
• B-körkort, manuell växellåda
• C-körkort
• Militärt förarbevis (TGB16, LTGV, TGB14/15, TGB17)
Framträdande egenskaper som vi söker är självständighet, initiativförmåga och flexibilitet. Vidare bör du vara lösningsorienterad och strukturerad i ditt sätt att hantera olika situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningskategori: Yrkesofficer (OFF/K & SO/K)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lön
Intervjuer samt tester kommer att genomföras i Karlsborg under helgen V.15.
En kallelse med mer information kommer att skickas till den mejl du angivit i din ansökan.
ANSÖKAN
Din ansökan ska innehålla:
• CV inkl. kontaktuppgifter till 2 referenser
• Personligt brev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt levnadsbeskrivning (civilt & militärt)
• Utbildningsintyg, ex. gymnasiebetyg
• Examensbevis (OFF/SO)
• Övriga betyg/intyg
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-05
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Personalsektionen vid 31.Jägarbataljonen, bataljonsstab: K3-31bat-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare:
SACO:
OFR/O: K3-wanasofficersforening@mil.se
OFR/S: Mikael Ekelund
SEKO: Daniel Andersson
Samtliga nås via växeln: 0500-45 10 00 - förutom OFR/O.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
