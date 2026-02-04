Yrkesofficer (OF1/SO6) till Marinbasen 104.bassäkerhetskompaniet
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlskrona Visa alla militärjobb i Karlskrona
2026-02-04
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
För att Marinen uthålligt skall fortsätta säkra Sveriges vatten och kuster, genom ständig övervakning och beredskap krävs en robust marin logistikfunktion. Denna funktion utgörs bland annat av 1.marina basbataljonen som är ett av marinens stående krigsförband.
Dess uppdrag är att logistikförsörja marina enheter från land och till sjöss, både inom ramen för ordinarie verksamhet och insats.
Marinbasen söker en Yrkesofficer (OF1/SO6) till 104.bassäkerhetskompaniet, 1a marina basbataljon.
Bassäkerhetskompaniet tillhörande 1.marina basbataljonen förser högre chef med lägesbild avseende säkerhetshotande verksamhet inom bataljonens operationsområde. Kompaniet är dimensionerat för att indikera och ingripa mot en kvalificerad motståndare på land och i skärgården.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som yrkesofficer tjänstgör du vid en av kompaniets plutoner, säkerhets- eller spaningspluton. Där utgör du stridsledningsbefäl och stödjer plutonchefen med ledning och samordning inom plutonen under såväl övning som insats. I det vardagliga arbetet planerar och genomför du utbildning och utveckling av plutonen inom ramen för kompaniets huvuduppgifter.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd officersexamen/specialistofficersexamen
• Godkänd enligt Fmfyss. Fälttest 10:15, 10km 48min, Multitest: 300p. simning 400m och livräddning.
• B-körkort
• Färgseende
• Ej hundallergiker eller hundrädd
• Godkänd på urvalstester efter genomförd urvalsdag.Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, noggrann och har god initiativförmåga. Du har god samarbetsförmåga och klarar av att arbeta både självständigt och i olika gruppkonstellationer. Detta under lång tid och med yttre påfrestningar.
Du är en prestigelös person som kan anpassa sig efter uppkomna situationer och har lätt för att växla mellan olika uppgifter. Du har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Tidigare tjänstgöring vid säk-, jägar- eller spaningsförband.
• Underrättelseutbildning
• RPAS/SUAV-utbildning
• Nautisk kompetens
• Militära förarbevisÖvrig information
• Arbetsort: Karlskrona (Rosenholms Udde)
• Heltidsanställning
• Lön: Individuell lönesättning
• Tillträdesdatum: måndag vecka 633 eller efter överenskommelse.
Efter ett första urval kommer sökande att bli kallade till intervjuer och urvalstester.
Under urvalsdagen kommer tester att genomföras i form utav löpning 10km samt muskelstyrka (stepups 25kg, räckhäv, marklyft, dips).
Upplysningar om befattningen
Rasmus Lindberg, nås via FM växel 010-828 50 00 MarinB-1.marinbasbat-bassakkomp@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Vid allmänna frågor om anställningen kontakta Ida Bergström via FM växel: 010-823 50 00
Fackliga representanter
Officersförbundet: Johnas Mård,
Försvarsförbundet: Jimmy Svensson,
SEKO: Jan-Anders Nilsson,
SACO: Mikael Olsson.
Samtliga nås via växel 010-828 50 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan som senast 2026-03-31.
Din ansökan ska innehålla:
-CV innehållande bild (ej äldre än 6 månader)
-Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för den befattningen du söker
-Referenser från nuvarande arbetsgivare
-Gymnasiebetyg
-Intyg på eventuella utbildningar
Ofullständig ansökan behandlas ej.
Kallelse till tester och intervjuer sker under våren 2026.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9724110