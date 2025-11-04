Yrkeslärare VVS- och fastighetsprogrammet - Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Har du erfarenhet av arbete i VVS- och fastighetsbranschen? Vill du vara med och bidra till att VVS branschen utvecklas och får goda medarbetare i framtiden? Då kan det här vara jobbet för dig!
Uppsala yrkesgymnasium Jälla är Uppsalas största yrkesgymnasium och är ledande inom utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden och ofta leder till jobb direkt efter gymnasiet. Vi erbjuder fem nationella program samt introduktionsprogram i en unik miljö som speglar arbetslivet.
Vi är stolta över att VVS- och fastighetsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla nyligen blivit godkända som VVS-College, vilket är en kvalitetsstämpel för vår utbildning. Här arbetar vi tillsammans med kollegor från branschen, andra branscher och ämneslärare. Tillsammans ger vi ungdomar goda förutsättningar till att bidra till att VVS branschen utvecklas och får goda medarbetare i framtiden.
Som yrkeslärare har du ferietjänst som gör att du ofta är ledig eller delar av skolloven.
Här kan du läsa mer om Uppsala yrkesgymnasium Jälla (https://yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se)
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår att undervisa elever i kurser som ingår i programmet och att planera och följa upp undervisningen tillsammans med kollegor. Du kommer att ha kontakt med arbetsplatser och branschen genom det arbetsplatsförlagda lärandet. Det ingår att vara mentor och stötta eleverna i deras utveckling i samarbete med vårdnadshavarna samt att utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i VVS- och fastighetsbranschen och innehar branschcertifikat. Vi ser gärna att du är utbildad yrkeslärare och har behörighet i säker vatten. Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar ses det som meriterande.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Jobbet passar dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Susann Calland, programrektor, 018-727 89 62.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
