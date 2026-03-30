Yrkeslärare vårdämnen till Rudbecksgymnasiet
Är du nyfiken på att börja arbeta på Rudbecksgymnasiet i Örebro Kommun? Vi söker nu dig som har god förmåga att bygga goda relationer med elever och arbetskamrater och som vill bidra till en professionell verksamhet för att skapa en kunskapande, lugn och trygg skolmiljö. Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vård- och omsorgsprogrammet växer och har behov av ytterligare en lärare för undervisning i vårdämnen. Du tillhör arbetslaget på programmet och kommer där tillsammans med övriga lärare att vara med och vidareutveckla vårdämnena och programmet i dess helhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning inom de ämnen du är behörig i
• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• utöva mentorskap och utföra klassföreståndaruppgifter
• stödja elevers sociala utveckling och fostran och skapa god miljö för lärande
• hålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Rudbecksgymnasiet är en av Örebro Kommuns fyra gymnasieskolor. Skolan är centralt belägen med ca 1500 elever och ca 140 personal. Här förbereder vi och rustar våra elever för framtiden genom att göra studierna varierade och verklighetsförankrade. Rudbecksgymnasiet erbjuder både högskole- och yrkesförberedande program: Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. På skolan finns Riksgymnasiet för döva och hörselskadade med både högskole- och yrkesförberedande program. Vi är en skola som har skolövergripande projekt där samtliga program deltar samt ett aktivt trygghetsskapande arbete. Vi har en gemensam elevhälsa och en uppbyggd organisation för elever i behov av stöd. Vi ser vinsten av att arbeta tillsammans och vi ser varje program som en del av en helhet. Lärarna är organiserade i arbetslag och vi har även ämneslag för kompetensutveckling samt utveckling av ämnet och undervisningen.
Rudbecksgymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi ser att du som lärare hos oss har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning, att du är kreativ och har lätt för att bygga nya relationer. Du förstår och kan möta elevers olika förutsättningar och har förmåga att anpassa din undervisning utifrån det. Tjänsten kräver ödmjukhet, lyhördhet och flexibilitet. Vi förväntar oss att du är en lagspelare med eget driv. Du är förtroendeingivande i din kommunikation och lösningsfokuserad när du möter elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är självgående i ditt arbete och rollen kräver även att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt även tillsammans med kollegor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera tydligt med elever, vårdnadshavare och kollegor samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.Kvalifikationer
• lärarlegitimation för undervisning i vårdämnen för gymnasieskolan, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
• utbildad sjuksköterska eller annan vårdutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Meriterande:
• arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvården
• erfarenhet av undervisning på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram
• behörighet för undervisning i fler ämnen på gymnasietTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti 2026
Antal tjänster: 1
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 13 april.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
