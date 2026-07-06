Yrkeslärare Vård- och omsorgsprogrammet Vuxenutbildningen, Campus Laholm
Laholms kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Laholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Laholm
2026-07-06
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vuxenutbildningen i Laholm finns inom utbildningsförvaltningen och vi bedriver kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, inom Komvux som anpassad utbildning och i svenska för invandrare samt yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på gymnasial nivå. Vi jobbar mycket med det entreprenöriella förhållningssättet och att medarbetarna ska vara delaktiga i att driva utvecklingen och utformningen av våra yrkesutbildningar framåt.
Vi har ett tätt samabete med gymnasieskolan, studie- och yrkesvägledarna och administrationen där vi hjälps åt i det dagliga arbetet.
Vi har även olika former av uppdragsutbildningar i nära samarbete med kommunens olika verksamheter samt Laholms näringsliv.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Du undervisar i ämnen inom Vård- och omsorgsprogrammet på vuxenutbildningen och ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av utbildningen, inklusive APL och validering. Undervisningen utgår från vuxna elevers olika erfarenheter, livssituationer och förutsättningar, och anpassas för att skapa goda möjligheter till lärande och yrkesmässig utveckling.
I uppdraget ingår bedömning och dokumentation av elevers kunskaper enligt gällande styrdokument.
Du arbetar i team tillsammans med två andra yrkeslärare inom vård och omsorg, där ni gemensamt planerar, utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningen.
Arbetet sker i nära samarbete med studie- och yrkesvägledare, administratör, skolledning samt kommunens och regionens verksamheter.
Är du den vi söker?
Vi söker i första hand dig som har yrkeslärarexamen och behörighet att undervisa på Vård- och omsorgsprogrammet, eller motsvarande utbildning i kombination med pedagogisk erfarenhet.
Att du har en flerårig bakgrund som undersköterska eller sjuksköterska är krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har utbildning som HLR-instruktör, erfarenhet av validering samt vuxenpedagogisk kompetens och god förståelse för vuxenutbildningens uppdrag. Om du har jobbat som utbildningsledare där du samordnat utbildningsinsatser så är det en merit. Erfarenhet av arbetsledning eller annan form av ledarskap ses också som en tillgång.
Körkort är ett krav för tjänsten och du bör ha god vana att arbeta i digitala miljöer och lärplattformar.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Tjänsten är en semestertjänst
Lönespridning för tjänsten lönesättning 2026: Lägst 36 700kr/mån Medel 42 800 kr/mån Högsta 46 000 kr/mån. Lönesättning påverkas av erfarenhet och kunskap.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningen Kontakt
Mikael Haglund 043026537 Jobbnummer
9993756