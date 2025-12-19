Yrkeslärare vård- och omsorgsprogrammet till Norrköpings Lärlingsgymnasium
2025-12-19
Vill du inspirera framtidens vård- och omsorgspersonal? Vi söker en engagerad vikarie till vårt lärlingsgymnasium!
Vilka är vi?
Norrköpings Lärlingsgymnasium är en skola för elever som har en målmedvetenhet för ett specifikt yrke eller bransch och som redan under utbildningstiden önskar få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vi är en kommunal gymnasieskola med gymnasial lärlingsutbildning som utbildningskoncept. Skolan, som startade höstterminen 2017 och har ett tydligt arbetslivsfokus, erbjuder yrkesprogram inom olika branscher såsom försäljning och service, hotell och turism, frisör, barn och fritid samt vård och omsorg. Vi utbildar våra elever tillsammans med erfarna, engagerade och utbildade handledare i respektive bransch.
Vi är en liten och familjär skola med tillitsbaserat ledarskap och relationsskapande som bas i vår värdegrund.
Vår ambition är att, genom träning, ge eleverna trygghet i sina studier samtidigt som de, genom ett arbetsplatsförlagt lärande, får introduceras in i sitt framtida yrke. Samarbetet med arbetslivet och skolan skapar de förutsättningar som eleverna behöver för att vara väl rustade för ett arbetsliv efter examen.
Vi söker nu en vikarierande kollega som vill arbeta som yrkeslärare inom vård- och omsorg på vårt lärlingsgymnasium!
Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare samarbetar du tätt med elevens handledare på utbildningsplatsen exempelvis inom särskilt boende, vårdcentral eller regionens verksamheter. Detta gör du för att skapa en tydlig bild av elevens kompetenser i det dagliga arbetet.
Ni ses regelbundet och samtalen utgår från gällande styrdokument. Du arbetar även tillsammans med andra lärare inom ditt ämnesområde och ingår i ett programövergripande arbetslag där du bidrar till att driva skolans utvecklingsarbete.
I din tjänst ingår också att vara mentor för en specifik elevgrupp, vilket innebär ett helhetsansvar för elevernas studiesituation. Det innebär att du samverkar med alla funktioner inom skolan och ibland även har kontakt med externa parter, såsom vårdnadshavare.
Arbetsbelastningen på skolan varierar under året, vilket gör att du behöver kunna anpassa dig och prioritera arbetsuppgifter efter behov.
Tillsammans med övriga i personalgruppen är du med och värnar om skolans positiva samarbetsklimat och bidrar till att utveckla undervisningen så att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ser positivt på om du är legitimerad yrkeslärare inom vård- och omsorg.
Du har erfarenhet av arbete inom särskilt boende och har handledarutbildning. Vi ser positivt på erfarenhet inom pedagogiskt arbete.
Som person motiveras du av att skapa en stabil och stödjande lärandemiljö där elever får möjlighet att växa och nå sina mål.
Du möter elever och kollegor med lyhördhet, tydlig kommunikation och anpassar ditt ledarskap efter situation och individ. Ett prestigelöst, diplomatiskt och lugnt förhållningssätt är viktigt i rollen.
Du är villig att testa nya arbetssätt och metoder när verksamheten förändras eller behöver utvecklas.
Relationer ser du som en grundläggande del av arbetet, och du lägger vikt vid samarbete med elever, kollegor och mentorer. Du har en stark vilja att bidra till lärande och utveckling.
Som yrkeslärare hos oss rör du dig mellan olika utbildningsplatser och är införstådd med att en del av undervisningen sker genom trepartssamtal på arbetsplatserna.
Det innebär att du är välstrukturerad och har god kännedom om styrdokument samt om vård- och omsorgsarbete, så att du tillsammans med elev och handledare kan driva lärprocessen framåt.
För att lyckas i rollen ser vi att du även har utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR) och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: februari 2026 till och med februari 2027
Tillträdesdatum: 1 februari eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 januari, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Rektor Lina Askhed, lina.askhed@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
