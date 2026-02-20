Yrkeslärare vård och omsorg vuxenutbildningen
2026-02-20
Vill du vara med och utbilda framtidens undersköterskor och göra verklig skillnad?
Vi söker en engagerad och kunnig yrkeslärare inom vård och omsorg som vill kombinera sin yrkeserfarenhet med pedagogiskt arbete. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team där samarbete, kvalitet och elevens utveckling står i centrum.Ditt uppdrag
I rollen som yrkeslärare ansvarar du för att leda och utveckla undervisningen inom vård och omsorgsutbildningen. Du arbetar nära både kollegor och elever för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.
Du kommer att:
• Utbilda blivande undersköterskor enligt gymnasiala ämnesplaner
• Planera, genomföra och följa upp undervisning
• Coacha och stötta elever i deras kunskapsutveckling
• Bedöma och betygsätta enligt gällande styrdokument
• Samverka med studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och handledare på APL-platser
• Undervisa på plats i skolan samt handleda på distans via vår läroportal (itslearning)
• Samarbeta i team med vårdlärare samt SVA/SVE-lärare för att möta elevernas individuella behov
Din erfarenhet
Du har en gedigen bakgrund inom vård och omsorg och känner dig trygg i din yrkesroll. Din erfarenhet gör att du kan koppla teori till praktik och ge eleverna en relevant och verklighetsnära utbildning.
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet inom vård och omsorg
Följande kvalifikationer är särskilt meriterande:
• Dokumenterad medicinsk kompetens och erfarenhet av den somatiska akutsjukvården
• Erfarenhet av att undervisa och coacha vuxna elever
• Erfarenhet från psykiatrisk verksamhet
• Lärarlegitimation med behörighet inom aktuellt yrkesområde
• Sjuksköterskeexamen
Är det här du?
Vi ser dina personliga egenskaper som en viktig del av helheten. Du är en trygg och engagerad ledare i klassrummet som ser varje elevs potential.
Du är:
• Strukturerad och metodisk i ditt arbete
• Flexibel och har god improvisationsförmåga
• Stöttande, lyhörd och samarbetsorienterad
• Tydlig i din kommunikation
• Engagerad i att hjälpa elever att nå sina mål
Vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande roll där du kombinerar yrkeskunnande med pedagogik i en organisation som värdesätter samarbete och kvalitet.
Hos oss får du:
• Ett meningsfullt arbete där du utbildar framtidens vårdpersonal
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla utbildningen
• En arbetsmiljö präglad av professionalism, stöd och gemenskap
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
