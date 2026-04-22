Yrkeslärare vård och omsorg till LinVux (vikariat)
Vill du utbilda vård- och omsorgs branschens framtida kollegor? Välkommen att söka tjänsten som lärare i vård- och omsorg på Linvux!Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Som vårdlärare på Linvux får du vara med och utbilda morgondagens medarbetare inom vård- och omsorg. Du delar din yrkeskunskap vidare genom undervisning i vård- och omsorgsämnen i både teori och praktik, där APL-besök ingår som en del av din vardag.
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, validering och utvärdering utifrån kurs- och ämnesplan inom vård- och omsorg. Som vårdlärare undervisar du i när- och distanskurser för vuxenstuderande som antingen studerar yrkespaketet eller fristående kurser. Även lärlingsutbildning och undervisning mot Yrkeshögskolan (YH) kan förekomma. Vi arbetar också med uppdragsutbildningar mot vård-och omsorgsverksamheter. Exempel på uppdragsutbildningar kan vara dokumentation, värdegrund och språkutvecklande arbete. Detta innebär en varierande vardag där du får dela med dig av din kunskap i flera forum. Linvux är även en del av Vård- och omsorgscollege (VOC).
I arbetet på Linvux ligger stort fokus på att ha en helhetssyn kring elevens lärande i samverkan med kollegor och andra berörda funktioner. Du ingår i ett arbetslag som arbetar mycket nära varandra, ibland delar man kurs med en kollega.
Din arbetsplats
Linvux är kommunens vuxenutbildning som bedrivs i egen regi. Vi bedriver utbildning för vuxna inom gymnasiala och grundläggande kurser samt SFI. Till hösten -26 finns vi i huvudsak på två olika adresser, Mjärdevi och på Anders Ljungstedts gymnasium. På Linvux arbetar cirka 120 medarbetare och vi har drygt 2000 elever på alla nivåer och studieformer. Placering för denna tjänst är Mjärdevi. Våra utbildningar gör sina metodövningar på Linnégymnasiet, vilket innebär att du till viss del även kommer undervisa på plats från Linnégymnasiets lokaler.
På Linvux jobbar vi alltid med eleven i fokus, bland annat genom att genomgående ge stöd till våra elever under hela deras utbildning. Våra elever studerar både på plats och på distans. Vi startar nya kurser var tionde vecka vilket innebär att under ett läsår hos oss träffar du många elevgrupper på olika kurser.
Som lärare på Linvux ligger stort fokus på att ha en helhetssyn kring elevens lärande i samverkan med kollegor och andra berörda funktioner. Vi samarbetar tätt i ämnes- och arbetslag och vi roterar ansvaret för kurserna ofta. Till LinVux söker vi dig som trivs i en föränderlig miljö och som vill jobba nära eleverna.
Du som söker
I första hand söker vi dig som är legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg eller som befinner dig i slutet av din utbildning. Vi välkomnar även dig som har en gedigen bakgrund som exempelvis sjuksköterska, undersköterska eller fysioterapeut och i förlängningen vill vidareutbilda dig till yrkeslärare inom vård och omsorg parallellt med arbetet. Det är ett krav att du har praktisk erfarenhet från vårdsektorn och det är meriterande om du har handlett elever på APL eller arbetat med utbildning inom din grundprofession. Det är också meriterande om du har undervisat på gymnasiet eller på komvux under minst ett läsår samt om du har erfarenhet av att sätta betyg.
I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Som lärare är du en god förebild. Du är flexibel och har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna. Du behöver också vara flexibel eftersom vi har olika antal kursstarter varje termin utifrån elevunderlag. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult så får du hjälp med att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-03
Anställningsform: Visstidsanställning i form av vikariat till 2027-06-11
Sysselsättningsgrad: 75%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: anna.forslund@utb.linkoping.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124510".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING
