Yrkeslärare vård och omsorg inom vuxenutbildningen Campus Alingsås

Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nu söker vi en Yrkeslärare till Campus i Alingsås!
Campus Alingsås har samlat all utbildning för vuxna och erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, Anpassad utbildning för vuxna, studier i svenska för dig med utländsk bakgrund (sfi), yrkeshögskoleutbildning (YH) och högskoleutbildning.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Arbetsuppgifter
I rollen som yrkeslärare kommer du främst att undervisa elever inom yrkesutbildningen Vård och omsorg kombination.
Dina arbetsuppgifter innebär att planera, genomföra och dokumentera undervisning baserat på elevernas individuella behov och förutsättningar, med målet att de ska kunna tillgodogöra sig kunskaper för att efter avslutad utbildning kunna arbeta som undersköterska.
Du kommer att samarbeta med övrig personal för att nå utbildningens mål och kontinuerligt utvärdera och analysera genomförd undervisning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du ämnet och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov.
Vi använder bland annat G Suite och Digital provplattform som pedagogiskt stöd och kommunikationsväg med eleverna.
Undervisningen sker främst på Campus, men distansundervisning förekommer.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Yrkeslärarexamen inom Vård och omsorg
* Yrkeserfarenhet av vård och omsorg inom Region och/eller kommunal verksamhet
* Bekväm med att använda tekniska hjälpmedel och digitala lärplattformar
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta med vuxnas lärande
I den här rollen söker vi en person som trivs med att ta ansvar och självständigt strukturera sitt arbete. Du driver dina processer framåt och säkerställer att uppgifter genomförs med hög kvalitet.
Du arbetar mål- och resultatorienterat, och du har lätt för att prioritera, planera och anpassa ditt arbete när förutsättningar eller mål förändras.
Vi värdesätter en stark samarbetsförmåga. Du har lätt att bygga goda relationer, är lyhörd i ditt bemötande och kan kommunicera tydligt. Du hanterar meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt och professionellt sätt.
För att lyckas i rollen behöver du också ha god pedagogisk insikt. Du förstår hur människor tar till sig information och du anpassar ditt sätt att kommunicera efter mottagarens behov och förutsättningar.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Semestertjänst med flextidsavtal
Rekrytering sker löpande
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
