Yrkeslärare till vuxenutbildningen inom vård och omsorg
2025-12-05
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Järfälla Vuxenutbildning och aktivitetsansvar bedriver kommunal vuxenutbildning i både auktoriserad och egen regi samt arbetar med kommunens aktivitetsansvar, KAA. Verksamheten fördelas på Ung och vux vägledning där fokus ligger på sök- och antagningsprocessen samt KAA, och Järfälla Lärcentrum.
Verksamheten på Lärcentrum består av SFI, kurser på grundläggande- och gymnasial nivå inom svenska som andra språk, yrkesutbildningar samt särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Här möts alla olika slags människor, med olika bakgrund och mål med sina studier. Vi brinner för att ge alla vuxna nya möjligheter till utbildning och arbete.
Vid en given tidpunkt studerar cirka 1 600 elever hos oss, både på hel- och deltid. Vår lärarkår består av cirka 50 engagerade pedagoger. Utöver dessa har skolan studieadministratörer, specialpedagog och ytterligare studie- och yrkesvägledare.
Skolan är centralt belägen i Jakobsberg med gångavstånd till både pendeltåg och buss.
Vi söker en yrkeslärare inom vård- och omsorg som ska undervisa i ämnen från undersköterskeutbildningen på gymnasial nivå. Du kommer ingå i ett arbetslag med flera yrkeslärare och ämneslärare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
* Planera, genomföra och följa upp undervisning, både i klassrum och via digitala verktyg och APL.
* Följa upp elevernas progression och måluppfyllelse.
* Utveckla undervisningen och verksamheten för ökad måluppfyllelse.
* Samverka med aktuella aktörer t.ex. externa APL verksamheter och interna kontakter i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är behörig och legitimerad yrkeslärare.
* Har erfarenhet av undervisning för vuxna.
* Har praktisk erfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
* Har erfarenhet av validering.
* Har hög digital kompetens och erfarenhet av distans- och fjärrundervisning
* Är strukturerad och har god samarbetsförmåga.
* Är engagerad och målmedveten.
* Är flexibel och har lätt för att motivera och inspirera andra.
* Är öppen och prestigelös.
* Har en helhetssyn kring elevernas studiesituation och möter varje elev med respekt och förståelse för individuella behov.
Meriterande:
* Erfarenhet av kombinationsutbildningar.
* Sjuksköterskeexamen.
* Behörighet i ämnet Psykologi.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.

Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Kontakt
Biträdande rektor
