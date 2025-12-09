Yrkeslärare till transportinriktningen på fordonsprogrammet
2025-12-09
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål. Här bor människor med stark framtidstro!
Sollefteå gymnasium bedriver verksamhet på två platser i centrala Sollefteå, GB-skolan vid Söderleden samt Skedomskolan. Vi söker nu en ny medarbetare till transportinriktningen på Skedomsskolan.
Publiceringsdatum2025-12-09
Du kommer att undervisa på fordons- och transportprogrammet inriktning transport. Vi har utbildning både för gymnasieungdomar samt komvuxelever på skolan.
Här ansvarar du för att enskilt och i samarbete med övriga lärare planera och bedriva undervisningen i aktuella kurser. Det är viktigt att du kan organisera och dokumentera ditt arbete självständigt.
Tjänsten är en ferietjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bakgrund inom transportbranschen, samt besitter goda teoretiska och praktiska kunskaper inom ditt yrkesområde.
B och C, CE-körkort är ett krav för denna tjänst. Meriterande om du har D-behörighet eller utbildning mot förarprövare eller trafiklärare.
Har du yrkeslärarexamen, handledarutbildning eller varit verksam som handledare för nya kollegor i branschen är det meriterande. Arbetslivserfarenhet inom truck, maskin och kran är meriterande.
Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper och kompetenser. Rollen kräver att du är strukturerad och målmedveten, det är en självklarhet för dig att organisera och planera ditt arbete väl. Du har en god kommunikativ förmåga, kan motivera, skapa engagemang och delaktighet.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
