Yrkeslärare till restaurang- och livsmedelsprogrammet på Sturegymnasiet
Halmstads Kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Halmstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Halmstad
2026-07-17
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Sturegymnasiet i Halmstad är en skola där kunskap, gemenskap och framtid möts. I en trygg och inspirerande miljö får eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Genom nära samarbete mellan elever och personal skapar vi en positiv atmosfär som präglas av kreativitet, ansvarstagande och höga ambitioner.
Vill du vara med och utveckla både undervisning och elevernas framtid? Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet planerar, genomför och följer du upp undervisning som ger eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier och arbete inom branschen. Du undervisar i både teoretiska och praktiska moment, med kurser som exempelvis matlagning, hygien, service och bemötande, livsmedels- och näringskunskap, entreprenörskap samt branschkunskap.
Du inspirerar och stöttar elever i deras lärande, följer upp kunskapsutveckling och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov. I rollen ingår mentorskap samt samverkan med kollegor, vårdnadshavare och branschföreträdare. Du arbetar i arbetslag och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete och en trygg, inkluderande lärmiljö.Kvalifikationer
För tjänstens krävs det att du har:
Yrkeslärarexamen med inriktning mot restaurang och livsmedel, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad yrkeserfarenhet från restaurang- eller livsmedelsbranschen.
God pedagogisk förmåga och ett genuint engagemang för elevers lärande och utveckling.
God förmåga att planera, organisera och anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är särskilt meriterande om du har:
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasiet.
Erfarenhet av undervisning inom gymnasieskolan eller vuxenutbildning.
Erfarenhet av mentorskap.
Erfarenhet av arbete med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och samverkan med branschen.
Kunskaper inom entreprenörskap och hållbar utveckling kopplat till restaurang- och livsmedelsområdet.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmsta kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor, elever, vårdnadshavare och branschföreträdare för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Du har drivkraft och ambition att inspirera eleverna, utveckla undervisningen och bidra till programmets fortsatta kvalitet och utveckling. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och kunna anpassa undervisning och arbetssätt utifrån elevernas behov samt verksamhetens förutsättningar. Du är också resultatorienterad och arbetar strukturerat med att planera, följa upp och utveckla undervisningen så att eleverna når sina mål och är väl förberedda för vidare studier eller arbete inom restaurang- och livsmedelsbranschen.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt introduktion.
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Hälsa och förmåner - Jobba hos oss - Halmstads kommun
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola. Utdraget är kostnadsfritt att beställa men kan ta upp till 2–3 veckor för Polisen att handlägga. Vi rekommenderar därför att du beställer utdraget i god tid.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap inom EU/EES eller Schweiz med pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Om du inte kan det behöver du uppvisa arbetstillstånd eller visa att du är undantagen från skyldigheten till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
I rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsarbetet.
Vi använder även digital referenstagning som en del av rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att bli ombedd att lämna referenser digitalt i ett senare skede av processen.
Om tjänsten har krav på utbildning eller legitimation behöver du som kandidat kunna uppvisa betyg, examen eller andra intyg som styrker utbildning eller behörighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sturegymnasiet Kontakt
Ola Nilsson, Sveriges lärare ola.nilsson@halmstad.se 073-3402547 Jobbnummer
10005329