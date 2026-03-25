Yrkeslärare till Räddningsgymnasiet
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kramfors Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kramfors
2026-03-25
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Räddningsgymnasiet Sandö ingår i Kramfors gymnasium och erbjuder sedan 1998 en unik utbildningsmiljö för ungdomar som engagerar sig i världens frågor. Undervisningen bedrivs enligt modellen problembaserat lärande (PBL) och sker i ämnesintegrerade kunskapsområden och basgruppsarbete. Teori och praktik vävs ihop och elevernas personliga utveckling går hand i hand med lärandet. Vi är stolta över vår kreativa pedagogiska modell som engagerar eleverna i deras lärande.
Sedan hösten 2025 erbjuder vi barn- och fritidsprogrammet som en ledarskapsutbildning inom kriskompetens. Inom inriktningen pedagogiskt och socialt arbete erbjuder vi en väktarutbildning och kunskaper inom brand, akut omhändertagande, krispsykologi och krishantering. Yrkesutgången är väktare, men utbildningen förbereder bredare än så för arbete eller vidare studier inom bevakning, blåsljusyrken eller krisberedskap och krishantering. Utbildningen är skolförlagd med 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Vill du vara en del av en innovativ skola där undervisningen präglas av samarbete och verklighetsanknutet lärande? Vi söker nu en lärare som delar vår vision och vill bidra till en stimulerande och inspirerande lärmiljö, och som vill vara med och bygga vidare på vår yrkesutbildning inom krishantering.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare hos oss får du möjlighet att väcka elevernas lust att aktivt utforska aktuella och komplexa frågor samt bidra till ett lärande som sträcker sig bortom klassrummet och förbereder dem för livet. Du planerar din undervisning tillsammans med andra lärare i ämnesintegrerade kunskapsområden. Du relaterar din ämneskunskap till verkliga händelser och till andra ämnen. Tillsammans lägger ni schema för kunskapsområdet och handleder eleverna i basgruppsarbetet som är bärande i arbetssättet.
Din roll som yrkeslärare innebär att inom skolans pedagogiska modell sy ihop skolförlagd undervisning med APL och med externa utbildningsaktörer inom räddningstjänst, polisutbildning, bevakningsbranschen och andra samarbetspartners. Du har nära kontakt med APL-handledare och leder tillsammans med rektor och andra lärare programråd för att säkerställa att utbildningen som erbjuds är relevant, möter kompetensbehov och ger eleverna en riktigt god grund att stå på i kommande yrkesliv.
Ingen vecka är den andra lik och det är nära från idé till beslut!
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
* Du ansvarar för undervisning i karaktärsämnen utifrån den pedagogiska modellen problembaserat lärande.
* Du ansvarar för APL tillsammans med din yrkeslärarkollega.
* Du handleder elever i basgruppsarbete i olika kunskapsområden.
* Du arbetar som mentor för elever.
* Du bidrar aktivt till hela skolans arbete utifrån skolans behov.Kvalifikationer
För att trivas hos oss behöver du vara en kreativ lärare som trivs med att vara flexibel och elevnära. Du värdesätter samarbetet med kollegor och skapar en positiv och stödjande lärmiljö för eleverna. Du ska trivas med att arbeta nära eleverna och ha ett genuint intresse för deras utveckling. Hos oss är du inte bara anställd som lärare - du är med och driver en skola. Kvalifikationer
* Yrkeslärare inom barn- och fritidsprogrammet
Meriterande:
* Erfarenhet av PBL
* Yrkeskunskaper inom flera av de områden som programmet omfattar.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Tjänsten är en semestertjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313355".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429) Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Erik Högberg erik.hogberg@kramfors.se 0612-692141
9817597