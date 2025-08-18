Yrkeslärare till Kattegattgymnasiets byggskola
2025-08-18
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Åren som gymnasieelev är som ett spännande äventyr, men det ska vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan vinner ju mer hen satsar. Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har därför som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt ha ett stort engagemang för sina ämnen.
Vi söker dig som drivs av att ta tillvara och utveckla varje elevs förmåga och skapa förutsättningar för lärande. Samt som genom ett professionellt bemötande skapar tillit, trygghet och inspirerar eleven till ett lustfyllt lärande.
Byggskolan är en egen skolenhet som tillhör Kattegattgymnasiet. Nu söker vi en lärare inom husbyggnad som också ska vara involverad i APL-anskaffning.
Du utbildar elever utifrån de styrdokument som finns och tillsammans med berörda lärare utvecklar du programmen i nära samarbete med branschen för att ge eleverna bästa möjliga utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkeslärarexamen i ämnen inom husbyggnad. Erfarenhet från arbetslivet är ett krav.
Du är en engagerad person som trivs med undervisning och ungdomar. Du är kreativ, strukturerad och lyhörd med en god förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa efter dina elevers individuella behov. Du är tydlig och bra på att kommunicera samt har förmågan att entusiasmera elevernas intresse för skolan. Vi förväntar oss att du i din arbetsroll tar egna initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och kan ta upp till 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
