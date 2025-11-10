Yrkeslärare till Industritekniska programmet på Slottegymnasiet, vikariat
Yrkeslärare till Industritekniska programmet - inriktning svets (vikariat, 60%)
Vi söker en engagerad och kunnig yrkeslärare inom svets till vårt Industritekniska program.
Hos oss får du arbeta i en modern lärmiljö där samarbete, yrkesstolthet och elevens utveckling står i fokus.
Som yrkeslärare ansvarar du för undervisning inom svets och tillverkningsmoment, med fokus på praktisk färdighetsträning, säkerhet och yrkeskultur. Du planerar och genomför undervisning både i skolans verkstad och i samarbete med våra lokala företag.
Hos oss blir du en viktig del av både arbetsorganisationen och utvecklingsorganisationen - vi jobbar nära varandra för att både vardagen och framtiden ska fungera.Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom svets och tillverkningsmoment.Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet inom svets (samtliga svetsmetoder) och industriell produktion.Övrig information
Tillträde så snart som möjligt. Det kan komma att finnas möjlighet till förlängning efter 19 december.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
