Yrkeslärare till Fordons-och transportprogrammet, inriktning Transport
2025-11-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull. Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Viskastrandsgymnasiet - En språngbräda till yrkeslivet!
Viskastrandsgymnasiet erbjuder sex yrkesprogram, fordons- och transportprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet. VVS- och fastighetsprogrammet, industritekniska programmet - grafisk teknik och design samt svetsteknik. Utöver detta erbjuder skolan Samhällsprogrammet samt Introduktionsprogrammet. Skolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler.
Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och efterarbeta undervisningen och vara mentor, vilket bl a innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elever. Samarbete med övriga lärare både i programarbetslaget och ämnesgruppen är självklart. Anskaffning utav APL-platser, följa upp och vidareutveckla APL-arbetet med eleverna, samt handleda och följa upp gymnasiearbeten. Ansvar för material och undervisningslokal ingår i uppdraget.
I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande. IKT- kompetens är meriterande då vi jobbar i fullständig datamiljö med en-till-en koncept.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkeslärarexamen till inriktning Transport. Den vi söker har yrkeserfarenhet från åkeri/transportbranschen. Du kommer att undervisa på Fordons- och transportprogrammet inriktning transport åk 2 och 3. Du har kunskap och erfarenhet av arbete med kran, truck, hjullastare, ADR och farligt gods. Grundläggande datakunskaper är också meriterande, då vi arbetar med 1-1-koncept, där alla elever använder datorn som ett verktyg i lärandet.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, intresse för pedagogik och viljan att arbeta med och för ungdomar. Tjänsten är i huvudsak placerad i vår anläggning i Viared.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2025:084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor
Anna-Lena Jacobsson 0768-883130 Jobbnummer
9589990