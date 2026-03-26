Yrkeslärare till Fordons- och transportprogrammet på Oscarsgymnasiet
2026-03-26
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Oscarsgymnasiet är en skola där våra värdeord - trygghet, trivsel och kunskap - genomsyrar allt vi gör. Vi ser möjligheter, arbetar framtidsinriktat och möter en värld i snabb förändring med nyfikenhet och engagemang.
Verksamhetsområde Oscars är en mötesplats för alla. Här arbetar vi med en stark vi-känsla, där respekt, tillit och samarbete mellan program och ämnen är en självklar del av vardagen. Vi tror på att kunskap skapas i mötet mellan människor.
Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar:
15 nationella program
Samtliga introduktionsprogram
Anpassat gymnasium
Vuxenutbildning, inklusive SFI, grundläggande och gymnasial nivå, yrkesvux och anpassad Komvux
Totalt har vi omkring 1000 ungdomselever samt ett stort antal vuxenstuderande. Tillsammans är vi cirka 160 medarbetare, organiserade i arbetslag utifrån programtillhörighet.
Vi arbetar för att skapa tillgänglig utbildning för alla, där varje elev möts utifrån sina förutsättningar. Målet är att ge våra elever bästa möjliga start i livet - Ett gott liv.
Vi är en arbetsplats med stort engagemang, god stämning och en vilja att utvecklas. Sedan 2018 arbetar vi strukturerat med kollegialt lärande i lärgrupper, med fokus på undervisning baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Vi värnar om en hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbetar prestigelöst.
Vill du bli en del av oss?
Hos oss får du arbeta på en skola med stor bredd, engagerade kollegor och spännande uppdrag. Välkommen till Oscarsgymnasiet - möjligheternas skola!
Vi söker en kollega som ska undervisa på Fordons- och transportprogrammet och samtidigt ansvara för vår fordonspark.
I rollen ingår att bidra till att eleverna får en god start på sitt framtida yrkesliv. Det gör du genom att både undervisa och skapa meningsfullt lärande samt genom att säkerställa att våra fordon är i gott skick.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Underhålla och reparera fordonen i vår fordonspark för att säkerställa att de är säkra och fungerar väl i undervisningen.
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning på ett professionellt sätt, baserat på styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning.
• Skapa lärandesituationer där eleverna utvecklar de kunskaper och färdigheter som krävs inom fordons- och transportområdet.
• Arbeta tillsammans med kollegor i arbetslaget för att stödja elevernas utveckling och hjälpa dem nå utbildningens mål.Kvalifikationer
Vi söker en person med gedigen yrkeskunskap inom fordons- och transportbranschen. Du har erfarenhet av att reparera och underhålla både lastbilar, släp och personbilar. I tjänsten ingår att åtgärda fel på våra fordon för att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet och att fordonen är trafiksäkra.
En viktig del av uppdraget är också att undervisa elever i sådant som är relevant för deras utbildning både utifrån programmets kurser, Yrkesförarkompetensen (YKB) och de krav som Transportstyrelsen ställer.
Vi har en omfattande fordonsflotta som består av:
• 13 lastbilar
• 8 lastbilssläp
• 2 hjullastare
• 2 kranar
• samt ytterligare utrustning som vi delvis underhåller själva
Du kommer att ha huvudansvaret för fordonsflottan. Den nuvarande ansvariga finns kvar på programmet men kommer att arbeta med andra uppgifter, vilket innebär att du har ett bollplank att vända dig till.
Meriterande erfarenheter och behörigheter
• Erfarenhet av skogstransporter
• Truckkort
• Körkortsbehörighet C och CE
• Förarbevis för hjullastare
• Krankort
• Kunskap inom ADR
• Genomgått yrkeslärarutbildning vid något lärosäte
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är viktigt för oss att du kan bygga goda relationer, är lyhörd, tydlig, kreativ och möter varje elev utifrån elevens förutsättningar. Du är en social lagspelare, trygg person och lösningsorienterad med ett positivt förhållningssätt. Vi vill att du är en van IT-användare och att du kan använda varierande digitala verktyg i undervisningen. Du är en god organisatör och leder arbetet mot verksamhetens mål.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Programrektor
Thomas Hall thomas.hall@oskarshamn.se 010-356 00 00 Jobbnummer
9819844