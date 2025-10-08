Yrkeslärare till El- och energiprogrammet på Rönnowska skolan
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2025-10-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Rönnowska skolan är den största gymnasieskolan i Helsingborg och ligger i absolut framkant när det gäller utbildning. Alla de yrkesprogram vi erbjuder dig är certifierade av branschen, vilket är unikt för en skola i Sverige med så många yrkesprogram. På Rönnowska skolan har vi ca 1000 elever och över 140 medarbetare.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Skolan ligger centralt i Helsingborg, nära Knutpunkten. Rönnowska skolan är inne i en spännande utvecklingsfas där du som pedagog får vara delaktig i vårt fortsatta arbete. Vill du vara med?
Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
El- och energiprogrammet på Rönnowska skolan har två inriktningar, elteknik och automation. Du kommer i huvudsak att arbeta med undervisning på automationsinriktningen på gymnasienivå. I tjänsten ingår undervisning i förekommande yrkeskurser, mentorskap och att tillsammans med övriga lärare på programmet utveckla undervisning och samverkan inom och mellan ämnen.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du som söker är gärna legitimerad yrkeslärare. Du har genomfört lärarutbildning inom kurser på El- och energiprogrammet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från branschen, både inom elteknik, elinstallation, automation och nätverksteknik. Du gillar att arbeta med människor, är en god relationsbyggare och skapar gärna god laganda.
Välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Anställningsform: Ferieanställning
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Sveriges lärare Fackförbund helsingborg@sverigeslarare.se 0732-315161 Jobbnummer
9547801