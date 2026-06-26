Yrkeslärare till El- och energiprogrammet på Kungsängsgymnasiet
Sala kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sala Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sala
2026-06-26
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Kungsängsgymnasiet i vackra Sala söker en engagerad och kompetent yrkeslärare inom elteknik då en av våra ellärare går i pension. Som ellärare på Kungsängsgymnasiet arbetar du nära två kollegor inom elprogrammet och har ett starkt intresse för att undervisa gymnasieelever i både praktiska och teoretiska moment.
Om arbetsplatsen
Kungsängsgymnasiet är en modern gymnasieskola med cirka 480 elever. Vi erbjuder åtta nationella program samt Introduktionsprogrammet. Vårt mål är att varje elev ska lyckas, och vi har under tre år fått stöd av Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola.
Eleverna känner trygghet och trivs på skolan vilket visar sig i våra trygghetsmätningar och vi har en hög andel behöriga lärare. Hos oss är det viktigt att både elever och personal blir sedda och att eleverna får det stöd de behöver. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas och nå sina mål.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare på vårt El- och energiprogrammet får du en viktig roll i att ge eleverna en bra start inom branschen. Du planerar och leder undervisning både i våra verkstadsmiljöer och ute på arbetsplatser, tillsammans med engagerade kollegor och samarbetspartners inom yrkeslivet.
Vi är en liten skola med korta beslutsvägar där du har goda möjligheter att påverka hur utbildningen utvecklas. Här finns erfarna kollegor som delar med sig av sitt kunnande och ger dig stöd och underlag för en bra introduktion.
Här får du använda ditt yrkeskunnande till att göra konkret skillnad för eleverna och inför deras intåg i branschen.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet från El- och energibranschen och vill vara med och utbilda framtidens yrkesproffs.
Du kan vara utbildad yrkeslärare eller ha en relevant yrkesbakgrund och vilja ta steget in i lärarrollen, det viktigaste är ditt engagemang, ditt yrkeskunnande och din vilja att se unga människor lyckas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid där du undervisar och handleder elever inom kurser på El- och energiprogrammet. Du blir en viktig och drivande kraft i att forma elevernas väg mot arbetslivet, både i undervisningen och som mentor.
Vi ser gärna att du trivs med att kombinera praktiska moment med teori och att du har ett strukturerat sätt att leda elever framåt. Du samarbetar nära med både kollegor och branschen och hos oss får du vara med i det viktiga utvecklingsarbetet när vi bygger upp ett attraktivt program.
Du behöver inte ha alla svar från början. Hos oss finns det kunniga kollegor som stöttar dig och ger dig de bästa förutsättningarna redan från start.Kvalifikationer
Yrkeslärarexamen med legitimation på gymnasienivå som ellärare.
Alternativt att du har en gymnasieutbildning inom elteknik samt flerårig yrkeserfarenhet som elektriker som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Krav på körkort behörighet B.
Meriterande
Kunskap om APL
God lokalkännedom och kontakter inom branchen
Anställningsvillkor
100% tillsvidare
Individuell lönesättning
Tillträde 260810 eller enl. överenskommelse
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 21 juni 2026
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor, Fredrik Andersson, tfn: 0224-748047, e-post: Fredrik.Andersson3@sala.se
Caroline Jonsén, bitr rektor 0224-74 98 62/070-161 82 20, e-post: caroline.stenqvistjonsen@sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare
0224-74 70 93 , 070-249 93 49
Om Sala kommunSala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 40 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9980782