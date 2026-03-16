Yrkeslärare till El- och energiprogrammet på Kattegattgymnasiet
2026-03-16
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet.
Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 9000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Vi har bland annat kommunens största samlade utbud av gymnasieutbildningar samt kurser för vuxna.
Kattegattgymnasiet är en nybyggd skola med plats för 1600 elever och 180 personal. Vi har både introduktionsprogram, yrkesprogram och teoretiska program. Det är en hjärnsmart skola vilket innebär att vi i vår nya skola skapat möjligheter att ge elever och personalredskap som man bär med sig under sin tid hos oss men även i ett livsperspektiv. Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Åren som gymnasieelev är som ett spännande äventyr, men det ska vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan vinner ju mer hen satsar. Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har därför som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt ha ett stort engagemang för sina ämnen.
Kattegattgymnasiet söker nu en lärare inom El- och Energiprogrammet. Du kommer att undervisa i grundläggande el-ämnen inom programmet. Exempel på ämnen som kan ingå i tjänsten är Ellära, Kommunikationsnät, Installationsteknik, Automationsämne och Fastighetssystem. Utifrån den sökandes erfarenhet och kompetens utformar vi tjänsten.
Förutom undervisning förekommer arbete med elevernas APL (Arbetsplatsförlagt Lärande). I arbetet med APL ingår kontakt med arbetsplats och handledare, besök samt bedömning. Vidare kommer du planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du bedömer elevers måluppfyllelse samt kommunicerar det med eleven. Du deltar även i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad lärare och har pedagogisk erfarenhet av gymnasiet men vi värdesätter även högt din yrkeserfarenhet inom dina ämnen.
Du drivs av att arbeta och utvecklas tillsammans med dina kollegor och vill skapa de absolut bästa förutsättningarna för eleverna att nå sina mål. Du har förmåga att skapa goda relationer med ungdomar, är utåtriktad, socialt aktiv och trygg med att röra dig och kommunicera i olika sammanhang kopplat till bransch, då uppdraget förutsätter mycket kontakt med branschen. Det är meriterande om du har ett stort kontaktnät inom aktuella branscher.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Det dagliga arbetet bygger på mycket samarbete med dina kollegor och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att lagarbetet ska fungera.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och kan ta upp till 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Ulf Anderberg ulf.anderberg@halmstad.se 072-1433269
