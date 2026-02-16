Yrkeslärare till El- & Energiprogrammet Gislaveds Gymnasium
2026-02-16
Vi söker dig med driv, vilja och erfarenhet som vill ha förmånen att vara delaktig i utvecklingen av vår utbildningsverksamhet.
I dina arbetsuppgifter ingår att undervisa i karaktärsämnen på vårt gymnasiala El- och energiprogram samt att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och programmet.
Tjänsten
Några av våra lärare kommer att vara tjänstlediga så nu söker vi en lärare inom El-och energiprogrammet med tyngdpunkt på undervisning mot automation som ska ersätta dem. Våra yrkeslärare undervisar i lärarlag inom programmet i samtliga årskurser samt har kontakt med branschen.
I din tjänst ingår att tillsammans med programmets yrkeslärare planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i karaktärsämnen på vårt gymnasiala El- och energiprogram. Som yrkeslärare på Gislaveds Gymnasium deltar du i ett arbetslag.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Önskvärd bakgrund och kvalifikationer är att du är legitimerad yrkeslärare inom automation eller har annan adekvat erfarenhet. Om du inte har lärarutbildning ser vi ändå gärna att du söker tjänsten, du kan då framöver läsa in behörighet till yrkeslärare till viss del inom tjänsten.
Det är en fördel om du har lätt för att ta kontakt detta är en viktig del i arbetet som yrkeslärare. Över tid bidrar du aktivt i det interna samarbetet för att ständigt förbättra kvalitén och utbildningsupplevelsen för våra elever. Du är ansvarstagande och har lätt för samarbete. I ditt arbete samverkar du med elever, vårdnadshavare, andra undervisande lärare, elevhälsa och många andra yrkesgrupper. Du är eller kommer att bli förtrogen med skolans regelverk och kunskaper inom området. Den personen som vi ser hos oss är kreativ och öppen för nya idéer och tankesätt.
Är du nyfiken på tjänsten så får du gärna ta kontakt och komma och hälsa på för att lära dig mer om vår verksamhet! Möjlighet att få testa att vara yrkeslärare erbjuder vi också för dig som är intresserad men osäker på undervisning.
Gislaveds gymnasium
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gislaveds Gymnasium har c: a 1000 ungdomsstuderande, 600 vuxenstuderande och 200 anställda. Rent organisatoriskt har vi delat in programmen i sektorer, som var och en leds av en rektor. Du kommer att tillhöra Innovationssektorn.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
