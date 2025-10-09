Yrkeslärare till El- & Energiprogrammet Gislaveds Gymnasium
Gislaveds kommun / Gymnasielärarjobb / Gislaved
2025-10-09
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
Publiceringsdatum2025-10-09
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gislaveds Gymnasium har c:a 1000 ungdomsstuderande, 600 vuxenstuderande och 200 anställda.
Rent organisatoriskt har vi delat in programmen i sektorer, som var och en leds av en rektor. Du kommer att tillhöra Innovationssektorn.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare inom El-och energiprogrammet med tyngdpunkt på undervisning mot automation. Våra yrkeslärare undervisar i lärarlag inom programmet i samtliga årskurser samt har kontakt med branschen. Läraren anskaffar praktikplatser, besöker och sköter administration kring APL samt övrigt adekvata arbetsuppgifter för lärare.
I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i karaktärsämnen på vårt gymnasiala El- och energiprogram. Som yrkeslärare på Gislaveds Gymnasium deltar du i ett arbetslag som jobbar med utåtriktad marknadskommunikation där man företräder såväl sitt gymnasieprogram som skolan som helhet. Kvalifikationer
Önskvärd bakgrund och kvalifikationer är att du är legitimerad yrkeslärare inom automation eller har annan adekvat erfarenhet inom området. Om du inte har lärarutbildning ser vi gärna att du framöver vill läsa in behörighet till yrkeslärare.
Då utbildningen sker i samverkan med den lokala branschen är ett stort kontaktnät inom branschen och god branschkunskap meriterande. Vi ser gärna att du har körkort då det underlättar ditt arbete med APL besök mm.
Vi söker dig med driv, vilja och erfarenhet som vill ha förmånen att vara delaktig i utvecklingen av vår utbildningsverksamhet. Vi ser att du har lätt för att kontakta olika företag och därmed anskaffa APL platser till eleverna. Detta är en viktig del i arbetet som yrkeslärare. Över tid bidrar du aktivt i det interna samarbetet för att ständigt förbättra kvalitén och utbildningsupplevelsen för våra elever. Du är ansvarstagande och har lätt för samarbete. I ditt arbete samverkar du med elever, vårdnadshavare, andra undervisande lärare, elevhälsa och många andra yrkesgrupper. Du är förtrogen med skolans regelverk och har kunskaper inom området. Vi söker dig som har ett stort engagemang och drivkraft och vill bidra till att verksamheten uppnår uppsatta mål. Den personen som vi ser hos oss är kreativ och öppen för nya idéer och tankesätt.Övrig information
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/383".
Detta är ett heltidsjobb.
Gislaveds kommun
Utbildningsförvaltningen, Verksamhetsområde Gymnasium, Innovationssektorn
Gabriella Persson 0371-485051
9548014