Yrkeslärare till Bygg- och anläggningsprogrammet, Realgymnasiet Karlstad
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar med branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Lärare / instruktör inom anläggningsfordon
Under hösten 2024 startade vi Bygg- och anläggningsprogrammet med yrkesutgången Anläggningsmaskinförare. Utbildningen är skapad tillsammans med ME-skolan AB som är ett dotterbolag till bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME), som ingår i Svenskt Näringsliv. Vi jobbar tillsammans för en utbildning med hög kvalitet och för att skolans elever ska få en så hög anställningsbarhet som möjligt efter avslutad utbildning. Vi söker nu ytterligare två yrkeslärare eller instruktörer som vill vara med och fortsätta utveckla programmet under vårt tredje läsår.
Som lärare/instruktör på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du arbetar med kollegor i arbetslag och i nära samarbete med mentor och elevhälsa på skolan.
Arbetsbeskrivning - uppdraget som yrkeslärare
Som lärare/instruktör arbetar du tillsammans med andra lärare på Realgymnasiet med att skapa förutsättningar för lärande. Tillsammans med dina kollegor undervisar ni eleverna med utgångspunkt i ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du kommer att arbeta främst inom anläggningsmaskiner men också med arbeten inom bygg och anläggning. Arbetet består av både praktiska och teoretiska moment samt dokumentation. Du kommer ha utbildningsmaterial framtaget av ME-skolan som utgångspunkt, vilket du kommer bearbeta och jobba med bland annat i vår lärplattform Canvas.
I nuläget erbjuder Realgymnasiet i Karlstad utbildning inom Naturbruksprogrammet med inriktningarna; hästhållning, djurvård och naturturism. Sedan höstterminen 2024 erbjuder vi även Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Mark och anläggning, och som enda skola i Karlstad har vi yrkesutgång Anläggningsmaskinförare.
Vi utökar med två heltidstjänster. Tjänsterna gäller tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning.
Vi ser att du har flera års erfarenhet i branschen, gärna som maskinförare eller i bygg- och anläggningsbranchen. Du får gärna ha erfarenhet som lärare eller instruktör och vi ser även gärna att du har erfarenhet av att jobba med lärlingar eller APL-elever. Det är meriterande om du har lärarlegitimation.
Vi söker dig som kan känna dig trygg i rollen som lärare och vi ser gärna att du har goda kunskaper eller viljan att lära dig om skolans uppdrag, aktuell läroplan och övriga styrdokument. Du kommer bli tilldelad en mentor under din introduktion. Vi ser att du behöver ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Som person har du en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.
Vidare har du förmågan att strukturera samt driva dina processer vidare och du arbetar mot gemensamma mål. Du har en god pedagogisk insikt genom att du kan anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap på utifrån din mottagare och du har lätt för att ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid behov.
Du arbetar bra med andra och har förmågan att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer med kollegor, våra partners och APL-platser. Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever utbildas till. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.
Vi ser att du har B-körkort och gärna tillgång till egen bil då du kommer besöka eleverna på deras APL-platser.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
