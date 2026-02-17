Yrkeslärare till anpassad gymnasieskola, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Anpassad gymnasieskola / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Danderyd Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Danderyd
2026-02-17
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Anpassad gymnasieskola i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Danderyds gymnasium är en av Stockholms största gymnasieskolor med ca 1400 elever. Skolan består av fyra högskoleförberedande program (EK, NA, SA, TE) samt en liten anpassad gymnasieskola. Skolan har även en framgångsrik NIU-verksamhet, en riksrekryterande mattespetsutbildning samt en AST-verksamhet inom SA. Verksamheten är väl fungerande med olika inriktningar och många fina traditioner. Danderyds gymnasium (Dagy) har höga målsättningar och de allra flesta eleverna går vidare till högre studier.
Skolans vision
Ambition, engagemang och gemenskap genomsyrar verksamheten på Danderyds gymnasium. Tillsammans arbetar vi i en anda av glädje, ansvarstagande och kreativitet. Det gör att studerande och medarbetare både vill och kan lämna positiva avtryck i såväl vår skola som i vår omvärld. Genom en god lärande miljö, aktivt arbete med hållbar utveckling och ett vetenskapligt förhållningssätt skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
I våra anpassade miljöer tränas eleverna för ett framtida yrkesliv inom hotell, restaurang och bageri.
Som yrkeslärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential både kunskapsmässigt och socialt. Tillsammans med övriga lärare i teamet stödjer, motiverar och stimulerar du varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument. I den här rollen ingår även ansvar för marknadsföringsinsatser av vår anpassade gymnasieskola.
På Danderyds gymnasium är vi organiserade i programarbetslag och fördjupningsteam. Du förväntas vara en aktiv teammedlem och konstruktivt bidra till samarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med yrkesbehörighet inom hotell och servering, möjligtvis i kombination med en ämnesbehörighet i hemkunskap.
* Är väl insatt i den anpassade gymnasieskolans uppdrag och styrdokument.
* Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i det svenska språket.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra särskilda behov.
* Erfarenhet av arbete inom hotell, restaurang, bageri och event.
* Erfarenhet av att marknadsföra skolverksamhet.
Vi söker dig som är en trygg och engagerad vuxen i klassrummet. Du har ett genuint intresse för ungdomars utveckling och drivs av viljan att bli en del av att de lyckas i både studier och yrkesliv. För oss är det viktigt att du är prestigelös, nyfiken och öppen för att utveckla din pedagogik.
Du uttrycker dig klart och tydligt, anpassar undervisningen efter elevernas behov och arbetar strukturerat. Eftersom samarbete är en central del av rollen, ser vi gärna att du trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Anpassad gymnasieskola Kontakt
Biträdande rektor
Helena Cornell helena.cornell@danderyd.se 0734602415 Jobbnummer
9746219