Yrkeslärare till anläggningsmaskiner, Liljaskolan
2025-11-12
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Liljaskolan, Vännäs vuxenutbildning, söker yrkeslärare/instruktör inom området anläggningsförare att undervisa på vår utbildning mot anläggningsmaskinförare.
Vi söker dig som är engagerad och kan inspirera, samt är kunnig inom branschen och gärna har erfarenhet av läraryrket och som vill bli en del i vårt team.
Arbetet kommer att utföras både dag- och kvällstid.Dina arbetsuppgifter
Din roll som lärare är att planera, genomföra och utvärdera din undervisning inom grunderna i anläggning samt maskinkörning, i huvudsak hjullastare, grävmaskin, grävlastare och teleskoplastare. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Sedvanliga arbetsuppgifter som mentorskap, arbetslagsarbete, deltagande i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling etc. ingår också.Kvalifikationer
Lärarlegitimation är önskvärt. Erfarenhet från annat pedagogiskt arbete är meriterande.
Krav på yrkesbevis/utbildningsbevis: Grävmaskin, grävlastare, hjullastare anläggning, lastmaskin och teleskoplastare.
Vi ser gärna att du är ansluten till BYN och utbildad handledare via TYA, men inget krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare på 100% med start enligt överenskommelse. Tillsvidare gäller om du har en lärarexamen och en lärarlegitimation inom området, annars visstid läsåret 25/26.
Vi tillämpar löpande rekrytering, så kom in med din ansökan så snart som möjligt.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
