Yrkeslärare på vård- och omsorgsprogrammet Sjögrenska gymnasiet
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Knivsta Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Knivsta
2026-03-04
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Utbildningskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Sjögrenska gymnasiet är en liten gymnasieskola med ca 115 elever som ligger alldeles nära Knivsta station och centrum. Vi bedriver Vård- och omsorg, Barn och fritid, Försäljning och service som nationella program och introduktionsprogram, och alla i lärlingsform. Vår verksamhet kännetecknas av värme och genuin omtanke om våra elever och om varandra. Till sommaren kommer verksamheten att flytta till fina, nya lokaler bara något kvarter bort från där vi är idag!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisning, samt anpassa undervisningen utifrån elever individuella behov.
Undervisa i både teoretiska och praktiska moment
Bedöma, betygsätta och dokumentera elevernas kunskapsutveckling enligt gällande styrdokument
Vara mentor och genomföra utvecklingssamtal, trepartssamtal, coachande samtal
Planera, samordna och följa upp arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Ansöka om APL, samverka med handledare och verksamheter inom vård och omsorg
Delta i arbetslagsmöten och bidra till skolans utvecklingsarbete i olika forumKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Yrkeslärarexamen med inriktning mot vård och omsorg
God kännedom om styrdokument och kunskapskrav för gymnasieskolan
Förmåga att kombinera teoretisk undervisning med praktiska moment och göra det svåra greppbart för eleverna
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av undervisning på gymnasiet eller vuxenutbildning
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
B-körkort samt tillgång till egen bil för APL-besök
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att snabbt skapa goda och hållbara relationer. Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet, har god samarbetsförmåga och är flexibel i ditt arbetssätt. Du har ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande och rekrytering kan ske innan annonstiden går ut så vänta inte.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Rektor
Helena Sandgren helena.sandgren@knivsta.se 018-34 78 41 Jobbnummer
9778140