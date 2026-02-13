Yrkeslärare på vård- och omsorgsprogrammet, Furulundsgymnasiet
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sölvesborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sölvesborg
2026-02-13
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning i Sölvesborg
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Barn- och utbildningsförvaltningen har helhetsansvaret för förskola, skola och gymnasieskola. Totalt är vi cirka 600 medarbetare som tillsammans arbetar med utbildning och utveckling för åldersgruppen 1-19 år. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar på att människor växer i mötet med andra människor.
Placering: Furulundsgymnasiet i Sölvesborg.
Vill du vara med och fortsätta utveckla vård- och omsorgsprogrammet på Furulundsgymnasiet? Den lilla skolan med det stora hjärtat söker efter dig som vill vara med och inspirera ungdomar till världens bästa yrke!
Furulundsgymnasiet är centralt belägen i Sölvesborg och har cirka 600 elever som går på både yrkesförberedande program samt högskoleförberedande program, anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogrammet. Furulundsgymnasiet kännetecknas av gemenskap och värme och ett nära samarbete mellan kollegor och professioner, hela tiden med elevens bästa i fokus.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I augusti startar vi upp år två på vårt vård- och omsorgsprogram och vi söker en kollega till vår nuvarande yrkeslärare.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom vården samt erfarenhet av att undervisa på vård- och omsorgsprogrammet. Vi ser att du är driven och tycker om att ta eget ansvar samtidigt som du har god samarbetsförmåga och ser det goda i att arbeta tillsammans.
I tjänsten ingår mentorskap och undervisning utifrån gymnasiets läroplan. Som mentor kommer du att ansvara för en mentorsklass, genomföra utvecklingssamtal samt följa upp frånvaro och att kontinuerligt ha en dialog med eleverna om deras studiesituation. Det finns även situationer där du behöver delge och samarbeta med vårdnadshavare, exempelvis genom att ge information om hur studierna fungerar.
Du är drivande och tycker om att samarbeta med kollegor och övrig personal och ser programlaget/kollegiet som en naturlig och viktig del av det utvecklande arbetet med eleven i fokus. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat och ansvarar för att eleven är delaktig i sin egen utveckling och progression.
Du tar en aktiv roll i elevens utveckling och samarbetar i olika forum med kollegor, vårdnadshavare, elevhälsoteam, skolledning samt eventuella externa parter. Du deltar även aktivt i skolans förebyggande arbete som kan initieras av till exempel elevhälsoteamet.
I rollen som lärare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö som skapar goda förutsättningar till lärande och utveckling. Du tar stor hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov i syfte att elevens ska kunna nå sina individuella mål utifrån sina egna förutsättningar. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I tjänsten ingår även att vara delaktig i skolans marknadsföringsarbete genom att delta aktivt på exempelvis mässor och öppet hus.
I tjänsten som vår nya vård- och omsorgslärare ser vi det som en självklarhet att du vill vara med och skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö där eleverna uppmuntras till delaktighet, kreativitet, personlig utveckling samt yrkesstolthet!Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som är legitimerad vårdlärare med yrkeserfarenhet inom vården. Det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska eller specialistundersköterska. Vi ser gärna att du har undervisat och/eller har erfarenhet i kurserna anatomi och fysiologi, hälso- och sjukvård samt psykiatri.
Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på gymnasiet samt har ett intresse av att arbeta med ungdomar och framför allt mentorskap. Vi söker dig som möter eleverna utifrån deras förutsättningar och behov. Det är också av stor vikt att du kan anpassa din undervisning efter målgruppen och då även hitta individuella lösningar som hjälper eleven att nå sina mål.
Vi sätter stort värde på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att inspirera elever samt samarbeta med kollegor. Nyfikenhet och samarbete tror vi är nyckeln till ett vinnande koncept. Samarbete bör därför vara viktigt för dig, och vi ser gärna att du bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling. Vi tycker det är viktigt att du är självgående och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Eftersom vi fortfarande är i ett utvecklingsskede söker vi dig som kan se möjligheter och vill vara med och utveckla/utöka våra metodrum. Vi vill att lärmiljön ska vara inspirerande och verklighetsförankrad och därför behöver vi dina ögon för att se nya möjligheter! Nyligen fick vi in en simulerings docka, Nursing Anne, och önskar att du som söker tjänsten har erfarenhet av och/eller nyfikenhet på att jobba med olika typer av simuleringssituationer.
Du ska ha förmåga att planera individanpassad och varierad undervisning utifrån översiktlig pedagogisk plan. Du skall ha god samarbets- och kommunikativ förmåga. Som medarbetare på Furulundsskolan förväntas du vara god representant för vår värdegrund.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Enligt skollagen (2010:800) ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "21/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Kontakt
Rektor
Christel Lundin 0456-81 66 70 Jobbnummer
9740207