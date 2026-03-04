Yrkeslärare på Fordons- och transportprogrammet Malenagymnasiet
Sjöbo kommun, Malenagymnasiet / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sjöbo Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sjöbo
2026-03-04
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Malenagymnasiet i Sjöbo
Malenagymnasiet har två yrkesprogram Fordons- och Transportprogrammet, Bygg- och Anläggningsprogrammet samt Introduktionsprogrammen. Vi är ett litet gymnasium med cirka 200 elever vilket gör att alla känner alla och det blir ett bra arbetsklimat. Vi vill att alla ska trivas på vår skola och om man trivs är chansen att lyckas så mycket större.
På Malenagymnasiet är små klasser en självklarhet eftersom vi vet att det är en viktig framgångsfaktor för alla elever. En annan framgångsfaktor för eleverna är våra engagerade lärare och gedigen branschkunskap.
Sjöbo Kommuns 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utbilda framtidens chaufförer. I arbetet förväntas du genomföra både teoretisk och praktisk undervisning, utifrån de kunskapskrav som finns i yrkeskurserna.
Vem är du?
Du är yrkeslärare, som vill byta arbetsplats?
Du är lastbilschaufför, som vill byta jobb?
Du är en lagspelare!
Du ser det unika i varje elev!
Du är bra på att skapa goda relationer!
Du tycker om att arbeta som mentor!
Du har bred erfarenhet av branschen!
Är du en kreativ person som tycker om att arbeta med ungdomar och som sätter eleven i centrum?
Är du en person som kan planera och genomföra din undervisning på ett sätt som främjar lärande och
utveckling hos varjeelev?
Vill du arbeta i ett arbetslag med både gem- och karaktärslärare?
Vill du arbeta på en skola där man stöttar varandra i undervisning och bedömning?
Passar ovanstående in på dig?
Då har vi tjänsten hos oss på Malenagymnasiet!Kvalifikationer
Körkort B, C, CE.
Meriterande kunskaper om du har truckinstruktörsutbildning, samt vana vid kran, lastväxlare, godshantering, hjullastare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Goda datakunskaper.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Löpande urval kommer att ske ansök därför idag!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Malenagymnasiet Kontakt
Rektor Malenagymnasiet
Petra Roth 0416-272 89 Jobbnummer
9777761