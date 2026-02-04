Yrkeslärare med lärarleg till lärlingsutbildning inom Bygg på Komvux
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Sjöbo Utbildningscentrum består av verksamheter inom Komvux, Malenagymnasiet och Arbetsmarknadsenheten. Vi utbildar, coachar och vägleder till ökad självständighet och faktiskt användbara kunskaper för jobb eller vidare studier under mottot Trivs du så lyckas du.
Vuxenutbildningen i Sjöbo är en mindre komvuxenhet med utbildning i sfi, lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux och vår utbildning till bussförare samt lärcentrum. Lärlingsutbildningen bygger på tätt samarbete med arbetsplatser i Sjöbo och närliggande kommuner i sydöstra Skåne som vi har primärt samverkansavtal med. Vi bedriver en engagerad och modern verksamhet där vi anpassar arbetet utifrån de behov våra elever har. Totalt arbetar ca 10 lärare vid enheten.
Nu söker vi dig som vill bli ansvarig lärare för byggämnena vid vår lärlingsutbildning.
Vi söker dig som vill bidra med din yrkes- och branschkunskap till att fortsätta driva en lärlingsutbildning av hög kvalitet. Vi har just nu lärlingar inom främst yrkespaket träarbetare och byggnadsmålare. I framtiden är vi intresserade av att bredda vårt erbjudande efter behov på arbetsmarknaden.
Du kommer att arbeta med vuxna lärlingar och sköta kontakten med arbetsplatserna, göra arbetsplatsbesök, ta fram utbildningsmaterial och handleda, dokumentera, bedöma och betygssätta lärlingar. Den teoretiska utbildningen ansvarar du för medan den praktiska utbildningen huvudsakligen sker på en arbetsplats.
Du medverkar även i att ta fram och ansvara för utbildningar inom närliggande områden till exempel inom måleri, fastighetsskötsel eller andra praktiska inriktningar i nära samarbete med arbetsplatserna. Skolverket utreder även yrkesutbildningar på grundläggande nivå för att nå fler som står utanför arbetsmarknaden och det ser vi positivt på. Bred yrkeserfarenhet är därför meriterande.
Del av arbetsveckan kan vid önskemål utföras hemifrån, undervisning och deltagande i personalmöten och arbetslagets arbete sker vid vår skola i Sjöbo medan apl-besök är aktuellt även i kommuner runt Sjöbo som vi samarbetar med.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom byggbranschen. Lärarlegitimation och behörighet inom i första hand husbyggnad och erfarenhet som lärare på en byggutbildning, gärna erfarenhet av lärlingsutbildning och utbildning för vuxna.
Vi ser positivt på erfarenhet från fler inriktningar inom Bygg- och anläggning utöver husbyggnad.
Du behöver ha ett B-körkort för denna tjänst.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
