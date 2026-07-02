Yrkeslärare med erfarenhet av språkutvecklande arbete
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2026-07-02
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Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Tillsammans med andra gör vi det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att bo och verka i.
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser – och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Vi är cirka 400 kollegor på förvaltningen, och vår roll är att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning. Dessutom samordnar vi stadens arbete med migrations- och etableringsfrågor. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
För att möjliggöra för fler helsingborgare med ekonomiskt bistånd att delta i arbetsnära aktiviteter har under 2025 Framstegsjobb växt fram som en viktig del i förvaltningens arbete. Konceptet innebär att invånare med ekonomiskt bistånd under en period är anställda på en arbetsplats och under den perioden får dels arbeta och få coachning med det praktiska, dels få ta del av teoretisk undervisning inom till exempel yrkessvenska och service och bemötande. Vi har som målsättning att väva ihop deltagarnas praktiska vardag med det vi presenterar i klassrummet.
En viktig del av uppdraget är att handleda deltagarna för att ge dem en grund att stå på inom yrkesområdet. Det gör du genom att lyfta invånarnas styrkor och utvecklingsområden i undervisningssituationer och rusta individen för arbetslivet. En avgörande nyckel för att lyckas är att vi tror på invånarens drivkraft och förmågor.
Vi söker nu lärare som ska arbeta i ett team för att möte upp behoven inom framstegsjobb men också i uppdragsverksamhet gentemot företag i kommunen i syfte att fortbilda personal inom bland annat yrkessvenska. Detta viktiga uppdrag kommer innebära bland annat undervisning inom service och bemötande och yrkessvenska i våra egna lokaler på Rönnowsgatan 10 i Helsingborg men också arbete i en mer praktisk kontext ute på arbetsplatser. Samarbete med kollegor på vuxenutbildningen samt ute på arbetsplatserna kommer vara en del av arbetet samt viss administration. Kvalifikationer
Vi vill att du:
Är legitimerad lärare med minst 30hp inom Svenska som andraspråk.
Du har erfarenhet av arbete som yrkeslärare och/eller språklärare inom Vuxenutbildning.
Du har lätt för att arbeta i grupp och är nyfiken och öppen för att testa nya arbetssätt för att hjälpa de grupper du arbetar med.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Löpande urval och intervju kan ske under ansökningstiden. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Anställningsform: Visstidsanställning/provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: September 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Andreas Olsson andreas.olsson3@helsingborg.se +46733898733 Jobbnummer
9989337