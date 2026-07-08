Yrkeslärare Lokalvårdare Vuxenutbildningen, Campus Laholm
Laholms kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Laholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Laholm
2026-07-08
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vuxenutbildningen i Laholm finns inom utbildningsförvaltningen och vi bedriver kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, inom Komvux som anpassad utbildning och i svenska för invandrare samt yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på gymnasial nivå. Vi jobbar mycket med det entreprenöriella förhållningssättet och att medarbetarna ska vara delaktiga i att driva utvecklingen och utformningen av våra yrkesutbildningar framåt.
Vi har ett tätt samabete med gymnasieskolan, studie- och yrkesvägledarna och administrationen där vi hjälps åt i det dagliga arbetet.
Vi har även olika former av uppdragsutbildningar i nära samarbete med kommunens olika verksamheter samt Laholms näringsliv.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker dig som vill vara med och utbilda framtidens lokalvårdare. Som yrkeslärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån gällande kursplaner och branschens kompetensbehov. Du bidrar till att skapa en utbildning med hög kvalitet och ger eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att etablera sig inom yrket.
Eftersom en stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL) är samverkan med arbetslivet en central del av uppdraget. Du ansvarar för att skapa och utveckla kontakter med arbetsplatser, anskaffa APL-platser samt samverka med handledare och arbetsgivare för att säkerställa att utbildningens mål uppnås. I uppdraget ingår även att följa upp elevernas utveckling under APL-perioderna och bidra till ett nära samarbete mellan utbildning och arbetsliv.
Är du den vi söker?
Du har arbetat som yrkeslärare gärna med lärarlegitimation i relevant yrkeslärarutbildning. Även du som saknar formell lärarerutbildning är välkommen att söka om du har dokumenterad och gedigen erfarenhet från lokalvårdsbranschen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning, handledning eller andra utbildningsinsatser inom vuxenutbildning eller arbetsliv.
Du har goda och aktuella kunskaper inom lokalvårdsyrket samt förståelse för de kvalitets-, hygien- och arbetsmiljökrav som ställs inom branschen. Du arbetar strukturerat, har god administrativ förmåga och är van att använda digitala verktyg. Rollen kräver även god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift samt förståelse för ekonomiskt ansvar och ett kostnadseffektivt resursutnyttjande.
För att lyckas i rollen behöver du kunna planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån kursplaner och utbildningsmål samt bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Du anpassar undervisningen efter olika individers förutsättningar och behov och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor, handledare och arbetsgivare.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Lönespridning för tjänsten lönesättning 2026: Lägst 36 700kr/mån Medel 42 800 kr/mån Högsta 46 000 kr/mån. Lönesättning påverkas av erfarenhet och kunskap.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Frivilliga skolformer, Vuxenutbildningen Kontakt
Facklig representant nås via medborgarservice 0430-15000 Jobbnummer
9996075