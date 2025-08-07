Yrkeslärare, Liljaskolans vuxenutbildning mot gods- och timmertransport
Vännäs kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Vännäs Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Vännäs
2025-08-07
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-07Beskrivning
Vi söker lärare till vuxenutbildningen för undervisning både teoretiskt och praktiskt i transportutbildningens yrkesinriktade kurser.
Undervisningen är förlagd dagtid och kvällstid.Dina arbetsuppgifter
Du ska kunna utbilda elever i körning med fordon på väg. Aktuella kurser är karaktärskurserna för transportinriktningen. Du ingår i transportutbildningens arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera. Du ska även delta på arbetsplatsmöten, personalmöten och fortbildning. Du ska aktivt arbeta för skolans värdegrund och genom samverkan med skolans övriga personal bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt.Kvalifikationer
Det är önskvärt om du är behörig/legitimerad lärare i transportkurserna på Fordons och Transportprogrammet men inte ett krav, samt att du har B, C och CE-körkort. Det är meriterande om du är godkänd Förarprövare för gymnasieskolan, har undervisningserfarenhet, flerårig erfarenhet från transportbranschen och bred erfarenhet inom transports olika yrkesområden. Hjullastare, truck, gods, fordonsmonterad kran, C Lastbil, CE Lastbilssläp och YKB (Yrkeskompetensbevis). Meriterande med yrkesbevis på lastmaskin, grävmaskin och grävlastare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta människor på olika nivåer och kan leda, coacha, engagera och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde. Ha förmåga att leda grupper och individer samt förmåga att förmedla kunskap.
Du tycker om att arbeta med människor vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv, tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer. Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Viktigt är också att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa alla elever är det även viktigt att du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du ska kunna fatta snabba beslut i olika situationer i arbetet med elever, ta egna initiativ och uppnå goda resultat. Du ska kunna vara kreativ och komma med nya idéer för att öka kvalitén på utbildningen.
Tjänsten förutsätter att du är flexibel, kan samarbeta bra med andra människor, lyssna, förstå och föregå som ett gott exempel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning läsåret 25/26, eventuellt med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 24 augusti 2025. Vi arbetar med löpande intervjuer så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Medtag utdrag ur belastningsregistret vid intervju.
Välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Liljaskolan Kontakt
Pat Friberg 070-6950622 Jobbnummer
9448870