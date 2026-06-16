Yrkeslärare/instruktör till Ronneby Flygteknikutbildning
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Ronneby Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Ronneby
2026-06-16
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker nya medarbetare till vår Flygteknikutbildning.
Du förväntas vara delaktig i och ta stort ansvar för utvecklingen av både enskilda kurser som skolan i sin helhet.
Dig som vi söker är flygtekniker/instruktör/yrkeslärare för undervisning av blivande flyg- och helikoptertekniker och som vill vara med och utveckla utbildningen och skolan.
Skolan arbetar som en enhet så även om man primärt blir placerad inom ett av utbildningsspåren så kan såväl utbildning av gymnasieelever som yrkeshögskoleelever ingå i arbetsuppgifterna.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att planera och genomföra undervisning och praktik utifrån nationella och internationella regelverk avseende Flygteknikutbildning. Du kommer också att vara delaktig i skolans olika utvecklingsprojekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och har goda kunskaper inom det flygtekniska området. Det är en fördel om du har erfarenhet av utbildningsverksamhet och av att arbeta med ungdomar, gärna i praktiska situationer.
Vi värdesätter även branscherfarenhet och god förmåga att kommunicera med företrädare för andra organisationer inom branschen.
Vi värdesätter att du har förmåga att samarbeta och att bidra till att skapa ett positivt och kreativt arbetsklimat. Som person är du trygg, stabil och kommunicerar tydligt med elever och medarbetare.
I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du på ett effektivt sätt.
Du har:
• certifikat som flygtekniker, alternativt innehar jämförbar kompetens .
• kunskap om det internationella luftfartsregelverket, främst EASA part-145/66/147.
• flerårig erfarenhet från underhåll och/eller tillverkning av helikopter och/eller flygplan.
• erfarenhet från luftfartygsunderhåll, civilt och/eller militärt.
• goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• arbetat i flygteknisk verksamhet i minst fem år, varav två år som certifierad tekniker enligt EASA eller EMAR-SE.
• erfarenhet från civilt luftfartygsunderhåll.
• erfarenhet av underhåll av helikopter.
• erfarenhet av att utbilda ungdomar, såväl teori som praktik.
• arbetat med avionik/flygelektronik.
• innehar eller innehaft certifikat part 66, kategori B1 och/eller B2.
• har examen från lärarutbildning vid högskola/universitet.
• har erfarenhet av projektarbete, gärna i ledande befattning.
Vi har emellertid inte några förväntningar på att du som sökande är meriterad inom samtliga ovan områden!
Du har god samarbetsförmåga och ett brinnande intresse av att driva verksamheten framåt. Stor vikt läggs vid social förmåga och personlig lämplighet.
Då du kommer behöva förflytta dig mellan våra verksamheter är B-körkort ett krav.
Arbetet är förlagt till F 17's område och du behöver därför vara svensk medborgare.
Skulle du bli aktuell för tjänsten måste du kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du hittar ansökan om utdrag hos polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Tjänsten kan komma att tillsättas löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Via länken kan du läsa om lönestatistik i Ronneby kommun. https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/lediga-jobb-hos-ronneby-kommun.html
Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331812-2026-24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
9964977