Yrkeslärare/Instruktör till naturbruksprogrammet inriktning hästhållning
2025-08-11
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
, Härnösand
, Timrå
eller i hela Sverige
Vi söker en vikarierande yrkeslärare/instruktör till naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning, med placeringsort Nordvik.
I Nordvik, Noraström, hittar du Hushållningssällskapets utbildningsanläggning inom naturbrukssektorn. Här bedrivs bland annat naturbruksutbildning för gymnasieungdomar på uppdrag av Kramfors kommun. På anläggningen hittar du flera olika utbildningar, bland annat lärlingsutbildning inom gymnasieskolans naturbruksprogram, vuxenutbildning inom trädgård, florist och hovslagare samt utbildning för två program inom den anpassade gymnasieskolan. Här bedrivs även lantbruk, veterinärmottagning, smådjursverksamhet, ridverksamhet, hästskötsel, uthyrning av stallplatser och hundgårdar samt uthyrning av hundhall och ridhus. På Nordvik finns även elevboenden för de gymnasieelever som läser naturbruksprogrammet samt boende och övernattningsmöjligheter för vuxenelever.
På Nordvik värderar vi trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en familjär miljö där alla känner sig sedda och inkluderade.
Då en av våra yrkeslärare inom hästhållning ska vara föräldraledig söker vi efter en person med rätt kompetens till rollen. Vi söker dig med en bakgrund inom hästbranschen och som, precis som vi, har ett stort engagemang för ungdomar och deras utveckling, landsbygden, gröna näringar samt en vilja att utvecklas tillsammans med oss andra.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, genomföra och utvärdera utbildning.
Ansvara för utbildning inom gymnasieskolans naturbruksprogram, så som till exempel ämnena: Hästkunskap och Ridning. Viss del av tjänsten innebär undervisning till anpassad gymnasieskola.
Bedömning och betygssättning.
Ridning och skötsel av verksamhetens hästar innehållandes fysiskt arbete i stall- och lantbruksmiljö.
Hushållningssällskapet erbjuder dig en god arbetsmiljö med möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Rätt person kommer ha stora möjligheter att sätta sin egen prägel på tjänsten.Profil
Du har utbildning och erfarenhet från arbete inom hästbranschen. Du är till exempel utbildad ridlärare, lägst level II, eller har annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har god samarbetsförmåga och har gärna erfarenhet av att arbeta i lärandeprocesser tillsammans med andra. Du är professionell i ditt bemötande och har en god förmåga att kommunicera med ungdomar, kollegor och vårdnadshavare. Med tålmodighet, lugn och ett lågaffektivt förhållningssätt är du beredd att skapa de förutsättningar som krävs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen som yrkeslärare på Naturbruksprogrammet ser vi gärna att:
Du har några års yrkeserfarenhet och därtill en relevant utbildning.
Du är noggrann, ansvarstagande och hjälpsam gentemot dina kollegor.
Du har en kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både verbalt och skriftligt.
Du har med fördel erfarenhet av arbete med ungdomar inom anpassad gymnasieskola.
Du tror på att alla kan lyckas och kan göra individuella anpassningar så att varje elev kan utvecklas från sin nivå.
Meriterande
Du är utbildad yrkeslärare inom hästhållning.
Alternativt är du utbildad ridlärare eller motsvarande, har yrkeserfarenhet.
Du har utökad B-behörighet eller BE körkort.
Skallkrav
Du har en eftergymnasial utbildning och är utbildad ridlärare på lägst level II nivå eller annan eftergymnasial utbildning inom hästhållning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har möjlighet att utöva fysiskt krävande arbete och har även fysisk möjlighet att rida våra hästar.
Du har körkort B och tillgång till egen bil
Du har vana av att lasta hästar och köra hästsläp.
Du kan uppvisa ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola.
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Vikariat, från 1 december 2025 - 31 december 2026, eller enligt överenskommelse.
Arbetstid
Dagtid
Rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
Skicka ditt CV och personliga brev till rekrytering.vnorr@hushallningssallskapet.se
Sista ansökningsdag 2025-08-31
Vid frågor om tjänsten kontakta Sara Marklund, Platschef, Nordvik Utbildningar AB, 0613-77 30 41 sara.marklund@naturbruk.net
Hemsida: nordvikutbildningar.se
Instagram: Nordvikutbildningar
Övrig information
På Nordvik finns det möjlighet att ta med egen hund till arbetet. Det finns även möjlighet att hyra stallplats om du önskar ha egen häst på Nordvik. Vid behov av veckopendling kan det i mån av plats, finnas möjlighet till hyra av övernattningsrum.
Nordvik Utbildningar AB, ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland, en medlemsorganisation som bildades redan 1805, där vinstmedel återinvesteras i verksamheten.
Hushållningssällskapet Västernorrland är en koncern med basen i Härnösand och är även verksamma inom rådgivning (Y-Ekonomi) och livsmedelsproduktion (Svensk Fjällröding och Omegalax). Vi är en del av Sveriges historia och fortsätter vara en viktig aktör som utvecklar det gröna näringslivet. Vi förvaltar även flera stiftelser som årligen delar ut medel till ungdomsföreningar och lantbrukare i länet. För mer information om organisationen, se: Hushållningssällskapet Västernorrland.
Sommaren 1868 startade Hushållningssällskapet i Västernorrland lantbruksutbildning till Nordvik i Nora Socken. Nordvik sägs vara Sveriges äldsta ännu verksamma lantbruksutbildning på en och samma plats.
Framtiden för oss på Hushållningssällskapet är barns hälsa, elevers utveckling, den svenska livsmedelsförsörjningen, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder - ett mer hållbart samhälle helt enkelt. Vår vision är "en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer". Vi förutsätter att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap och värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning bidrar till för platsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Via mejl adress
E-post: rekrytering.vnorr@hushallningssallskapet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Hushållningssällskapet i Västernorrlands län
(org.nr 262000-0220)
Nordvik 108
)
872 98 NORASTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordvik utbildningar Kontakt
Platschef, Nordvik Utbildningar AB
Sara Marklund sara.marklund@naturbruk.net
9452860