Yrkeslärare installationselektriker/industrielektriker Movant Halmstad

Har du erfarenhet som elektriker? Vill du vara med och forma framtidens yrkesproffs?
Movant söker en erfaren yrkeslärare för att undervisa i el-programmet där vi utbildar både installations- och industrielektriker!
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Har ECY-certifikat och minst fem års aktuell arbetslivserfarenhet som elektriker
• Brinner för ditt yrke och vill föra vidare kunskap och yrkesstolthet
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta med människor
• Är strukturerad, tydlig och har ett genuint engagemang för varje elevs utveckling
• Har god datavana och är bekväm med dokumentation och digitala verktyg
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du chansen att göra skillnad - på riktigt. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, yrkesstolthet och elevens utveckling står i centrum. Du får möjlighet att:
• Undervisa i både praktiska och teoretiska moment inom yrket
• Inspirera och vägleda vuxna elever mot en framtid som elektriker
• Bidra till att skapa anställningsbara, kompetenta elektriker
• Arbeta i nära kontakt med branschens arbetsgivare
Vi erbjuder introduktion och internutbildningar som gör dig trygg i rollen som yrkeslärare - även om du aldrig undervisat tidigare. Lärarlegitimation är meriterande men inget krav.
Var med och gör skillnad
Hos Movant får du möjlighet att påverka - både elevernas framtid och branschens utveckling. Vi tror att de bästa lärarna är de som själva har varit där, gjort jobbet och vet vad som krävs. Är du en av dem?
Movant i Halmstad bedriver yrkesutbildning för vuxna på uppdrag av Kommunen och Arbetsförmedlingen. Vi utbildar inom bygg, el, VVS och fastighet, fordon, lager och terminal- alltid med målet att våra elever ska vara anställningsbara direkt efter avslutad utbildning.
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet från branschen. Vill du dela med dig av din kunskap till nästa generation?
Rekrytering sker löpande så ansök redan idag
Plats: Halmstad
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
För frågor om tjänsten går det bra att kontakta Viktoria Hassel, Rektorviktoria.hassel@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
