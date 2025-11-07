Yrkeslärare Installationselektriker, Björknäsgymnasiet
2025-11-07
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Med våra 850 elever och 150 personal är Björknäsgymnasiet en av Bodens största arbetsplatser. Skolan ligger centralt och här är det nära till det mesta! Vi har 11 nationella program, både yrkes- och studieförberedande, introduktionsprogram, International Baccalaureate och anpassad gymnasieskola.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare som vill vara med och utveckla el- och energiprogrammet. Vi söker dig som är beredd att ta stort ansvar och delta i den pedagogiska utvecklingen. Du ska undervisa både teoretiskt och vid praktiska övningar på gymnasienivå. Du ska handleda elever och medverka i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. För att trivas med arbetet är det viktigt att du tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer samt aktivt arbetar i linje med skolans värdegrund och samverkar med skolans övriga personal.
Du brinner för elevernas utveckling och för att utbilda för branschens behov. Du tar del av aktuell forskning och vågar tänka nytt. Du har lätt för att samarbeta och tar gärna emot feedback från både kollegor och ledning i syfte att förbättra ditt arbete. Du ser vinsten med att arbeta med alternativa och digitala verktyg och har kännedom om de styrdokument som reglerar skolans arbete. Som pedagog arbetar du inkluderande, har ett stort engagemang och intresse för ungdomar och deras utveckling. Du ger eleverna ett demokratiskt och etiskt tänkesätt. Du tar egna initiativ och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.
Viktigt är också att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa elever med särskilda behov behöver du vara lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Arbetet i skolan förutsätter att du kan samarbeta med andra människor, lyssna och kommunicera.Kvalifikationer
Du är en utbildad och erfaren elektriker samt att du har ett brett tekniskt och praktiskt kunnande.
Du kommer att undervisa teoretisk samt praktiskt med exempelvis installation och motorstyrning.
Är du legitimerad yrkeslärare inom el är det meriterande annars vill vi att du kan tänka dig att vidareutbilda dig till yrkeslärare.
Meriterande om du har Kommunikationsteknik, CAD, B-körkort och svetskunskaper
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation/examensbevis/utbildningsbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
