Yrkeslärare inriktning Trä - till vår Byggutbildning
Movant AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Helsingborg
2025-12-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movant AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Halmstad
, Varberg
eller i hela Sverige
Movant Helsingborg söker Yrkeslärare, inriktning Trä som brinner för att undervisa/lära ut
Vi söker dig som ytterligare vill förstärka vårt arbetslag inom Bygg. Hos oss blir du en del av ett kompetent och positivt arbetslag med en god positiv skolkultur.
Du kommer att undervisa, leda och motivera våra vuxna BA-elever på skolan. Ditt fokus är att alltid sätta undervisning och elev i centrum och skapa förutsättningar för våra elever att trivas, utvecklas och nå målen för sin utbildning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat APL-besök, dokumentation, genomförande av samtal, kollegialt lärande, skolutveckling samt deltagande i kompetensutveckling inom olika forum. Du ska leda eleverna i deras lärande, undervisa i både praktiska och teoretiska delar, föreläsa samt följa upp kunskapsutveckling och nivåer av lärande.
Vi söker dig som har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom byggbranschen, yrkesbevis i Trä samt en genuin yrkesstolthet och engagemang för yrket och våra elever. Du har tidigare erfarenhet av att handleda lärlingar eller praktikanter. Du förväntas vara delaktig i skolans kunskaps- och värdegrundsarbete och sätta dig in i relevanta styrdokument samt inneha digital kompetens, ett inkluderande förhållningssätt och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov.
I dagsläget undervisar vi både i ett kurs- och i ett ämnessystem. Det innebär att du tex förväntas fördjupa dig i vad respektive kurs/ämne innebär, centralt innehåll och betygskriterier.
Som yrkesperson är du nyfiken, lärvillig, prestigelös, en god förebild och silar självfallet snacket. Du delar med dig av din egen kunskap, visar ödmjukhet inför kollegors kompetens och elevers olika bakgrunder och mål. Din personlighet utmärks av samarbetsförmåga, flexibilitet och stor förmåga till relationsskapande med alla du möter. I din roll som yrkeslärare är du professionell och ger våra elever en positiv tro på sin förmåga, så att de når sina utbildningsmål. Du står för ett lärande/utvecklande klimat, ger elev-återkoppling, hjälper dina kollegor och har kvalitet i fokus.
Meriterande + Formell kompetens:
Vi ser gärna att du har tidigare undervisningserfarenhet, pedagogisk förmåga eller pedagogisk utbildning. Det är meriterande om du har undervisat inom vuxenutbildning eller på gymnasiet. Vi ser gärna även att du är behörig/legitimerad yrkeslärare. Det är även meriterande med erfarenhet från ett integrerat arbetssätt/i samarbete med en SFI- eller SVA-lärare, erfarenhet av deltagande i kollegialt lärande, arbete med systematiskt kvalitetsarbete eller av introduktion av nya kollegor.
Körkort: B körkort fordras.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, gärna under våren
Placeringsort: Helsingborg
Tjänstens omfattning: Heltid eller Deltid
Anställningsform: Tillsvidare, som inleds med en provanställning på 6 månader
Sista dag att ansöka är 26-01-25. Vi kallar löpande till intervju och kontaktar dig om du är aktuell. Välkommen att skicka in CV, personligt brev samt en kort motivering till varför du brinner för att lära ut och varför du söker tjänsten.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Rektor Magdalena Tegeborn OKeeffe, Tfn. 076 - 101 41 42, magdalena.okeeffe@movant.se
. Det går bra att kontakta från 5/1-26 och framåt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005) Arbetsplats
Movant Jobbnummer
9663569