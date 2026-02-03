Yrkeslärare inriktning Mur/Platt - till vår Byggutbildning
2026-02-03
Movant Helsingborg söker Yrkeslärare, yrkesutgång Mur/Platt, som brinner för att undervisa/lära ut
Vi söker dig som ytterligare vill förstärka vårt arbetslag inom Bygg. I dagsläget arbetar 4 yrkeslärare inom BA och nu söker vi även dig. Hos oss blir du en del av ett kompetent och positivt arbetslag inom BA, ett härligt team på hela skolan samt en del av en god, positiv skolkultur.
Du kommer att undervisa, leda och motivera våra vuxna BA-elever på skolan. Ditt fokus är att alltid sätta undervisning och elev i centrum och skapa förutsättningar för våra elever att trivas, utvecklas och nå målen för sin utbildning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat APL-besök, dokumentation, genomförande av samtal, kollegialt lärande, skolutveckling samt deltagande i kompetensutveckling inom olika forum. Du ska leda eleverna i deras lärande, undervisa i både praktiska och teoretiska delar, föreläsa samt följa upp kunskapsutveckling och nivåer av lärande.
Vi söker dig som har minst 5 års arbetslivserfarenhet från byggbranschen, yrkesbevis i Mur eller yrkesbevis i Plattsättning samt en genuin yrkesstolthet, engagemang för yrket och våra elever. Är ditt yrkesbevis i Mur, så förväntar vi oss att du har kunskaper inom plattsättning och är ditt yrkesbevis i Plattsättning, så förväntar vi oss kunskaper i murning. Du har tidigare erfarenhet av att handleda lärlingar eller praktikanter. Du förväntas vara delaktig i skolans kunskaps- och värdegrundsarbete, sätta dig in i relevanta styrdokument samt inneha digital kompetens, ett inkluderande förhållningssätt och en förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov.
I dagsläget undervisar vi både i ett kurs- och i ett ämnessystem. Det innebär att du tex förväntas fördjupa dig i vad respektive kurs/ämne innebär, centralt innehåll och betygskriterier.
Som yrkesperson är du nyfiken, lärvillig, prestigelös, en god förebild och silar självfallet snacket. Du delar med dig av din egen kunskap, visar ödmjukhet inför kollegors kompetens och elevers olika bakgrunder och mål. Din personlighet utmärks av samarbetsförmåga, flexibilitet och stor förmåga till relationsskapande med alla du möter. I din roll som yrkeslärare är du professionell och ger våra elever en positiv tro på sin förmåga, så att de når sina utbildningsmål. Du står för ett lärande/utvecklande klimat, ger elev-återkoppling, hjälper dina kollegor och har kvalitet i fokus.
Meriterande + Formell kompetens:
Vi ser gärna även att du är behörig/legitimerad yrkeslärare. Det är även meriterande med tidigare undervisningserfarenhet, pedagogisk förmåga och pedagogisk utbildning. Det är meriterande om du har undervisat inom vuxenutbildning eller på gymnasiet och har erfarenhet från ett integrerat arbetssätt/i samarbete med en SFI- eller SVA-lärare, erfarenhet av deltagande i kollegialt lärande, arbete med systematiskt kvalitetsarbete eller introduktion av nya kollegor.
Körkort: B körkort fordras.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, gärna under tidig vår
Placeringsort: Helsingborg
Tjänstens omfattning: Heltid eller Deltid
Anställningsform: Tillsvidare, som inleds med en provanställning på 6 månader
Sista dag att ansöka är 26-03-01. Vi kallar löpande till intervju och kontaktar dig om du är aktuell. Välkommen att skicka in CV, personligt brev samt en kort motivering till varför du varför du vill arbeta med undervisning/lära ut och varför du söker tjänsten.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Rektor Magdalena Tegeborn O 'Keeffe, Tfn. 076 - 101 41 42, magdalena.okeeffe@movant.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
