Yrkeslärare inriktning mekaniker, Örnsköldsviks gymnasium
2026-03-04
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Örnsköldsviks gymnasium har två huvudsakliga skolbyggnader, Parkskolan och Nolaskolan.
Hos oss studerar ca 1800 elever och vi har ett brett utbud av yrkesprogram, högskoleförberedande program samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Örnsköldsviks gymnasium är övningsskola vilket innebär att VFU-studenter är ett regelbundet inslag i skolan.
Vi är förstahandsvalet för merparten av kommunens gymnasieungdomar och har goda studie- och trivselresultat.
Nu söker vi två yrkeslärare till Örnsköldsviks gymnasium fordons- och transportprogram, inriktning personbil, lastbil och mobila maskiner.
De två tjänsternas omfattning är 100% eller mellan 75-100%.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i yrkesämnen vid Fordons- och transportprogrammet. I ditt arbete ingår undervisning, planering, dokumentation samt kontakter med elever och vårdnadshavare.
Uppdraget innebär också att delta i gemensamt arbete tillsammans med ämnes- och arbetslag samt att samverka med fordonsbranschen som tar emot våra elever under deras APL-perioder.
I arbetsuppgifterna ingår mentorskap för elever. I det ingår ett stort ansvar för att följa upp och stödja dina mentorselever och att aktivt delta i elevhälsoarbetet. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är behörig yrkeslärare mot fordonsprogrammet med goda ämneskunskaper och god kännedom om branschen. Saknar du utbildningen men har en god kompetens och arbetslivserfarenhet inom fordonsteknik? Då är du också behörig att söka. yrkeslärarutbildningen läser man isåfall senare.
Du är en trygg vuxen och en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. I enlighet med uppdraget kan du också ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du behöver kunna leda grupprocesser samt anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov.
God branschkontakt och nätverkande inom näringslivet i Örnsköldsvik är goda förutsättningar att ha med sig.
Körkort, behörighet B krävs för tjänsten.
Utifrån att vi arbetar med digitala system för dokumentation, information och kommunikation är det en förutsättning och ett behov av att du känner dig bekväm med detta och inte främmande att lära nytt.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Hör av dig med funderingar. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Örnsköldsviks kommun
Lotta Wallgren, rektor 070-2041053
