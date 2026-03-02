Yrkeslärare inom VVS/Kyla/Ventilation till Erik Dahlbergsgymnasiet
Jönköpings kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Jönköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Jönköping
2026-03-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du erfarenhet och kunskap inom VVS, Kyl och värmepumpsteknik och/eller ventilation? Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du kombinera yrkeskunskaper med att inspirera ungdomar till ett lustfyllt lärande och rusta dem för framtiden- varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje!
Ditt nya jobb
Tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor får du möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och utbilda våra gymnasieelever på VVS och fastighetsprogrammet inför framtida yrkesval. Vårt uppskattade program erbjuder idag två av de nationella inriktningarna, VVS samt kyl och värmepumpsteknik. Inom kort planerar vi även att öppna upp ventilationsinriktning. Detta i kombination med pensionsavgång gör nu att vi söker dig som har erfarenhet och kunskap inom någon eller några av följande områden; VVS, kyl och värmepumpsteknik och/eller ventilation.
Våra förväntningar på dig som lärare:
- Du har förmåga att intressera, entusiasmera och engagera elever.
- Du vill ta med din kunskap och erfarenhet in i skolans värld för att dela med dig och forma våra elevers framtida kunnande.
- Du har förmågan att möta eleverna utifrån deras olika behov och förutsättningar för lärande.
- Du ser utvecklingsarbete och kollegialt lärande som en självklar del av arbetet.
- Du säkerställer att undervisning sker enligt läroplanen samt övriga styrdokument.
- Du utvecklar elevernas förmågor, kunskaper och tilltro till sig själva.
- Du bygger tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och branschen.
- Du bidrar till en trivsam arbetsmiljö på skolan som främjar lärande och utveckling under elevernas skoldag.
- Mentorskap för klass ingår i tjänsten.
Välkommen till oss
Erik Dahlbergsgymnasiet är den största gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Hos oss går cirka 1580 elever utspritt på fyra högskoleförberedande program, två yrkesprogram och två yrkesintroduktionsprogram. Med en personalstyrka på cirka 160 personer strävar vi gemensamt efter att skapa de bästa förutsättningarna för skolans ungdomar, med en trivsam atmosfär och en skola som präglas av delaktighet, inflytande och trygghet. Erik Dahlbergsgymnasiet har en hög andel elever som efter tre års studier går ut med gymnasieexamen/yrkesexamen. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. https://www.edgymnasiet.se/https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har kunskap inom ämnena VVS, Kyl och värmepumpsteknik och/eller ventilation. Har du legitimation som yrkeslärare är det mycket meriterande. Du ska tycka om att väcka nyfikenhet, undervisa och leda våra ungdomar mot nya kunskaper samt rusta dem för framtida yrke. God samarbetsförmåga, flexibilitet och ett tryggt ledarskap är förmågor som behövs för att lyckas i rollen. Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt grundläggande IT kunskaper är nödvändigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som yrkeslärare inom VVS/Kyla/Ventilation.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Susanne Rydberg, rektor 036-106219 Jobbnummer
9769918