Yrkeslärare inom vård- och omsorgslärare till vuxenutbildningen
2026-01-28
Vill du arbeta med undervisning och vara en viktig del i andras utveckling? Vi vill bli fler som jobbar med undervisning inom vård och omsorg och söker nu två vårdlärare. Här får du chansen att lära andra att bidra till framtidens vård och omsorg.
Vuxenutbildningen omfattar grundläggande- och gymnasial undervisning, särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Här finns cirka 1350 årsstudieplatser på grundläggande och gymnasial nivå.
Vi finns på adressen Drottninggatan 12 i fantastiskt fina lokaler och ett stenkast från resecentrum i Eskilstuna med goda möjligheter för pendling.
Vi söker två lärare till två olika anställningar. Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning. Den andra tjänsten är en visstidsanställning med omgående start till och med 31 oktober 2026, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
tjänsten undervisar du i vårdämnen på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen. Ditt fokus ligger på att stödja och undervisa eleverna på den nivå de befinner sig. Som vårdlärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen utifrån styrdokumenten. Du bedömer och validerar elevernas kunskaper. Ett nära samarbete med övriga kollegor i arbetslaget finns där du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Du samverkar brett i vård- och omsorgsfrågor, bland annat med studie- och yrkesvägledare och med andra förvaltningar. Som vårdlärare förbereder du, planerar och följer upp elevers APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt gör bedömningar utifrån uppsatta mål för elevens APL-period. Ett samarbete med Vård- och omsorgscollege ingår även.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning. Om du har en utbildning som yrkeslärare inom vård och omsorg ser vi det som en stor fördel. Om du inte är behörig yrkeslärare, förväntar vi oss att du påbörjar studier för behörighet snarast möjligt efter tillträde. Meriterande är om du är utbildad sjuksköterska. Eftersom du undervisar och bedömer i olika vårdämnen så förutsätter vi att du har arbetserfarenhet inom vård- och omsorg. Erfarenhet av att undervisa på gymnasial nivå eller inom kommunal vuxenutbildning är ett plus. Du kommer snabbare in i arbetet om du har erfarenhet av att använda lärplattform i din undervisning, gärna Its learning.
Den här tjänsten passar dig som kan motivera, förstå och involvera elever. Du planerar, undervisar och bedömer självständigt. I lärarrollen är du driven och duktig på att situationsanpassa ditt ledarskap. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med utveckling. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra till skolans utveckling genom nya undervisningsmetoder.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
