Yrkeslärare inom vård och omsorg, Vuxenutbildningen
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sölvesborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sölvesborg
2026-03-06
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning i Sölvesborg
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Placering: Vuxenutbildningen.
Vill du vara med och utbilda framtidens undersköterskor? Nu finns möjligheten att vara med och skapa en uppskattad och engagerande utbildning tillsammans med vår välkomnande och härliga personalgrupp. Hos oss är samarbete, kvalitet och elevens utveckling i centrum.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
I rollen ingår att utbilda blivande undersköterskor enligt gymnasiala ämnesplaner. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen samt coachar och stöttar elever i deras kunskapsutveckling.
I ditt uppdrag som yrkeslärare ansvarar du för att leda och utveckla undervisningen inom vård och omsorgsutbildningen. Du arbetar nära både kollegor och elever för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.
Du ansvarar även för att bedöma och betygsätta enligt gällande styrdokument. Arbetet innebär dessutom samverkan med studie- och yrkesvägledare, lärare inom SFI och SVA/SVE samt handledare på APL-platser
Undervisning sker både på plats i skolan och genom handledning på distans via Classroom.
Tjänsten är en semestertjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg och har en gedigen bakgrund inom området. Du känner dig trygg i din yrkesroll och har den erfarenhet som krävs för att kunna koppla teori till praktik och ge eleverna en relevant och verklighetsnära utbildning.
Det är meriterande om du har dokumenterad medicinsk kompetens och erfarenhet från somatisk akutsjukvård, liksom erfarenhet av att undervisa och coacha vuxna elever. Även erfarenhet från psykiatrisk verksamhet, sjuksköterskeexamen samt arbete med elever i behov av särskilt stöd ses som värdefullt. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell miljö är det en fördel.
Som person är du strukturerad och metodisk i ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och har god improvisationsförmåga. Du är stöttande, lyhörd och samarbetsinriktad, tydlig i din kommunikation och engagerad i att hjälpa elever att nå sina mål. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vi söker dig som har förmåga att arbeta flexibelt och individanpassat utifrån varje elevs behov och ser fram emot att samarbeta och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade medarbetare.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Innan anställning kan erbjudas krävs att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Lärare SFI
Anne-Marie Axelsson anne-marie.axelsson@solvesborg.se Jobbnummer
9780553