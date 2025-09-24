Yrkeslärare inom vård och omsorg, vuxenutbildning
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet.
Nils Fredriksson Gymnasium och Vuxenutbildning riktar sig till både ungdomar och vuxenstuderande. Skolan har en bred verksamhet med hög kvalitet. Vi har hög förväntan på eleverna och stor tro på deras förmåga att arbeta och nå goda studieresultat. Organisationen präglas av allas delaktighet och ansvar för skolan som helhet. Vi har ett öppet klimat och god stämning och jobbar för att alla ska tycka om att gå till arbetet. Elever och personal trivs på Nils Fredriksson Gymnasium och Vuxenutbildning. Inom organisationen ryms kommunalt aktivitetsansvar, introduktionsprogram, nationella program på gymnasiet, yrkesprogram inom vuxenutbildning samt SFI. För mera information om skolan läs gärna på: www.nfgy.se
eller www.nfvux.se
Uppdrag
Ditt uppdrag innebär undervisning på vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen. Du kommer fortlöpande bedöma elevernas prestationer utifrån gällande styrdokument samt även validera befintliga kunskaper hos vuxna elever. Andra kurser och undervisning på gymnasiet kan komma ingå i tjänsten utifrån din behörighet. I tjänsten ingår även utveckla APL tillsammans i nätverk med arbetsplatser, att genomföra praktikbesök samt att utveckla och ge stöd till arbetsplatser och handledare. Språkutveckling och svenska som andraspråk är även en viktig del av elevernas utbildning.
Arbetet bedrivs såväl individuellt som i arbetslag. Vi har höga förväntningar på elever och medarbetare. Vi vill få eleverna att överträffa sig själva. Eleverna på Nils Fredriksson Vuxenutbildning är vana vid delaktighet och formativ bedömning. I ditt uppdrag är lärplattform och digitala verktyg en självklar del av undervisningen.
Kompetens
Vi söker behörig lärare i vård- och omsorgsämnen med hög ämneskompetens, med erfarenhet av liknande uppdrag. Legitimation är meriterande.
För att lyckas i uppdraget arbetar du både självständigt och tar en aktiv roll i arbetslaget. Du har god samarbetsförmåga samt är initiativrik, utvecklingsinriktad och lösningsfokuserad. Du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Vi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag kring vuxnas lärande där du samarbetar nära kunniga och engagerade kollegor. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid, semestertjänst. Tillträde 2 januari eller enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Urvalet kommer att ske löpande för denna rekrytering så skicka in din ansökan redan idag.
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling, pensionsvägledning, löneväxling till pension, undervisningsfria dagar vid klämdagar. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
