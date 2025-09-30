Yrkeslärare inom vård och omsorg till vuxenutbildningen!
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Ystads kommun söker nu ytterligare en engagerad och erfaren yrkeslärare inom vård och omsorg till vuxenutbildningen. Du kommer jobba i team av två tillsammans med en annan yrkeslärare. Tillsammans ansvarar ni i första hand för Äldreomsorgslyftet. Det här är en viktig och meningsfull tjänst där du får möjlighet att göra verklig skillnad både för eleverna och för kvaliteten inom äldreomsorgen.
Äldreomsorgslyftet är ett statligt finansierat projekt där målet är att höja kompetensen och kvaliteten inom äldreomsorgen. Projektet riktar sig till personer som redan arbetar inom vården och som vill utbilda sig till undersköterskor. Du kommer att undervisa vuxna elever med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket ställer höga krav på individuell anpassning och pedagogisk flexibilitet.
En central del i arbetet är att göra individuella bedömningar av varje elevs tidigare kunskaper och erfarenheter. Det innebär att delar av utbildningen kan valideras bort, vilket i sin tur kräver att du är trygg i din yrkesroll och har god förståelse för valideringsprocesser. Eleverna läser i olika takt och blir klara vid olika tidpunkter, vilket gör att du som lärare behöver kunna hantera olika kurser parallellt och samtidigt hitta sätt att skapa gemensamma undervisningsmoment och föreläsningar när det är möjligt.
Äldreomsorgslyftet är ett unikt samarbete mellan vuxenutbildningen i Ystad, social omsorgsförvaltningen i Ystad samt Tomelilla kommun. Samarbetet bygger på en gemensam strävan att stärka äldreomsorgen genom utbildning, kvalitet och långsiktig kompetensförsörjning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har flerårig erfarenhet av undervisning samt lång erfarenhet av inom vård och omsorg. Du är pedagogisk, trygg i din yrkesroll och har förmågan att anpassa undervisningen efter varje individs behov. Du har ett kvalitetstänk, är driven och engagerad i att utveckla undervisningen utifrån elevernas förutsättningar.
Det är meriterande om du har legitimation som sjuksköterska, erfarenhet från vuxenutbildning samt kunskap om valideringsarbete, men det viktigaste är att du brinner för att undervisa vuxna och vill bidra till en viktig samhällsinsats. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde den 11 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett engagerat team där din kunskap och ditt engagemang gör skillnad varje dag. Vi intervjuar löpande under ansökningstiden.
