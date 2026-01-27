Yrkeslärare inom svets till Vuxenutbildningscentrum
2026-01-27
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Nu söker vi dig som vill undervisa inom industriteknisk utbildning med inriktning mot svets. Hos oss får du vara med och bygga upp en helt ny svetsutbildning - från grunden.
Vi skapar en modern industrimiljö där elever rustas för framtidens arbetsliv. Tillsammans med engagerade kollegor och en närvarande ledning formar du en utbildning som gör skillnad, både för deltagarna och deras framtida arbetsgivarePubliceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett team som tillsammans startar upp en ny svetsutbildning från grunden. Arbetet innebär därför både undervisning och ett aktivt deltagande i planering och uppbyggnad av utbildningen. Det handlar om att ta ansvar för lokaler, inventarier och undervisningsmaterial, samt att bidra i utvecklingen av utbildningens innehåll och struktur. Du ansvarar också för en trygg, välfungerande och säker verkstadsmiljö där elever kan växa och lyckas.
När utbildningen är igång kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att planera, genomföra och följa upp undervisning i både teoretiska och praktiska moment - med fokus på svetsteknik. Du kommer även att följa upp och samverka med APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär handledning av elever i kontakt med arbetslivet.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom arbetslaget och omfattar deltagande i bland annat arbetslagsmöten, APT, kvalitetsdagar och andra verksamhetsforum. Du förväntas ta ansvar för din arbetsmiljö och bidra till en välfungerande och säker verkstadsmiljö.
Din kompetens
Vi söker dig med genomförd svetsutbildning eller relevant yrkeserfarenhet inom svetsning. Du har goda kunskaper i svetsteknikerna MMA, MIG/MAG och TIG samt erfarenhet av ritningsläsning, plåtbearbetning och trygg arbetsmiljö inom verkstäder. Det är också positivt om du har giltiga svetsarprövningar enligt SS-EN ISO 9606, erfarenhet av gassvets och dokumenterad undervisningserfarenhet inom industrisektorn, men det är inget krav. Har du IWS-certifiering är det också ett plus.
Vi ser gärna att du har en yrkeslärarexamen. Saknar du den finns möjlighet att påbörja utbildningen inom ramen för tjänsten - med kravet att du erhåller examen inom fem år från anställningens start. Eftersom du kommer att besöka företag och dina elever på deras APL-platser behöver du ha B-körkort.
Du är självgående, strukturerad och tar gärna initiativ. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra och möter både elever och kollegor med lyhördhet och respekt. Du är trygg och visar pedagogisk förståelse och anpassar undervisningen efter olika elevers behov, du möter dem där de är - med både tålamod och engagemang.
Vi erbjuder
Hos oss får du frihet under ansvar i ett yrkesläraruppdrag där du har stor möjlighet att påverka och utforma ditt arbete. Du får vara med från början - i en nysatsning där vi tillsammans bygger upp en utbildning som rustar framtidens svetsare för arbetslivet.
Vi kommer att arbeta i nya fräscha lokaler med god tillgång till utrustning, och du blir en del av ett professionellt, stöttande och lösningsfokuserat kollegium. Vi är ett arbetslag med stort engagemang, som värnar både om humor, ödmjukhet och kvalitet. Här lyssnar vi på varandra, delar kunskap och hjälps åt. Vill du arbeta i en miljö där vi tar vårt uppdrag på allvar - men också har nära till skratt - då kommer du att trivas hos oss.
Vuxenutbildningscentrum (VUC) ansvarar för Västerås stads vuxenutbildning och erbjuder utbildningar inom flera olika områden och yrken, alltid med fokus på kvalitet, arbetslivets behov och individens möjligheter att växa. Hos oss möts människor i olika åldrar och med olika bakgrunder, med det gemensamma målet att ta nästa steg i arbetslivet. VUC är en utvecklingsinriktad arbetsplats där vi tror på samarbete, tydligt ledarskap och utbildningens kraft att förändra.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Löpande urval kan komma att tillämpas, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten är en semestertjänst.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
