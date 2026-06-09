Yrkeslärare inom restaurang till De la Gardiegymnasiet
Lidköpings Kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Lidköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Lidköping
2026-06-09
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
De la Gardiegymnasiet, en av Sveriges största gymnasieskolor, erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Med ca 2000 elever och drygt 250 anställda är det en skola full av liv och möjligheter. Siktet är inställt på framtiden och utbildningen bedrivs med modern teknik i fräscha lokaler. Skolans ledord är Framgång genom delaktighet, lärande och glädje.
Nu söker vi en legitimerad gymnasielärare med behörighet inom restaurangämnen som vill vara med och utveckla vår undervisning och bidra till elevernas framtid. Hos oss får du arbeta i en stor och dynamisk organisation med många möjligheter. Du blir en del av ett engagerat kollegium där kollegialt lärande står i fokus, och där du har möjlighet att påverka både din egen undervisning och skolans utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du som lärare får utrymme att växa och där glädje och delaktighet är en naturlig del av arbetsdagen.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en yrkeslärare till Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Tjänsten är inriktad mot matlagning/kock och servering och inkluderar även undervisning av vuxna.
I rollen ingår undervisning, mentorskap samt arbete med program- och ämnesutveckling i såväl programarbetslag som ämnesgrupp.
Vem är du?
Legitimerad lärare med behörighet inom restaurangämnen. Meriterande med utbildning i mat och dryck med sensorik. Vi ser vidare att du har god restaurangvana och erfarenhet av att arbeta med gymnasieelever.
Du ska ha en god pedagogisk förmåga och kunna inspirera och engagera våra elever. På lektionerna arbetar du aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Vi söker dig som:
• står för skolans värdegrund
• har stort intresse för att arbeta med ungdomar
• kan skapa goda relationer med elever föräldrar och kollegor
• är flexibel
• har god samarbetsförmågaÖvrig information
Tillsvidareanställning, 100%. Ferietjänst.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, BI Gymnasium, BI DLG Enhet 4 Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9955304