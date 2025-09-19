Yrkeslärare inom programmet Skog-, mark och djur till anpassat gymnasium
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker en yrkeslärare till programmet för skog- mark och djur till Nils Holgerssons anpassade gymnasium. Du behöver ha ett stort intresse av att stödja och utveckla undervisningssituationen för våra elever samt ge stöd på gruppnivå i olika situationer under skoldagen. I uppdraget som yrkeslärare ska du planera, genomföra och utvärdera ditt arbete tillsammans med lärare, specialpedagog och annan elevhälsopersonal samt med vårdnadshavare.
Arbetet kan omfatta stöd inom ramen för klassens verksamhet under lektioner och raster i syfte att skapa förutsättningar för lärande och socialt samspel. Utifrån läroplan, skolans rutiner och aktuell forskning förväntas du utföra ditt uppdrag med tydligt elevfokus. Du har ett lågaffektivt bemötande och är flexibel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som yrkeslärare eller resurslärare på anpassat gymnasium. Du har förmåga att leda elever i lärandeprocesser. Du har erfarenhet av lågaffektiva arbetsmetoder, språkutvecklande arbete samt inkluderande arbetsmetoder med lärande och socialt samspel som bas. Du är uppdaterad på de senaste rönen gällande pedagogiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd och med funktionsvariationer.
Kunskaper inom områdena djur och trädgård är meriterande.
Du är redo att göra skillnad för våra elever.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet samt vid förmågan att bemöta elever, föräldrar och kollegor. Du har förmåga att skapa goda relationer.
Intervjuer kommer att hållas löpande.
