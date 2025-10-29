Yrkeslärare inom plåtslageri till Vuxenutbildningscentrum
2025-10-29
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss får du tillsammans med ditt team vara med och bygga upp en helt ny och unik plåtslagarutbildning - från grunden.
Vi skapar en modern industrimiljö där elever rustas för framtidens arbetsliv. Tillsammans med engagerade kollegor och en närvarande ledning formar du en utbildning som gör skillnad, både för eleverna och deras framtida arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett professionellt team som tillsammans startar upp en ny plåtslagarutbildning från grunden. Arbetet innebär initialt ett aktivt deltagande i att planera och bygga upp utbildningen. Du kommer att ansvara för lokaler, inventarier och undervisningsmaterial, samt att bidra i utvecklingen av utbildningens innehåll och struktur. Du ansvarar också för en trygg, välfungerande och säker verkstadsmiljö där elever kan växa och lyckas.
När utbildningen är igång kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att planera, genomföra och följa upp undervisning i både teoretiska och praktiska moment - med fokus på byggnadsplåtslageri. Du motiverar eleverna, följer upp deras utveckling och samverkar med APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär handledning av elever i kontakt med arbetslivet. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom arbetslaget och omfattar även deltagande i arbetslagsmöten, APT och kvalitetsdagar. Du samverkar med branschen, deltar i yrkesmässor och andra verksamhetsforum där du marknadsför vår utbildning.
Din kompetens
Vi söker dig som har yrkesbevis som plåtslagare och har du certifikat i svetsningsteknikerna MMA, MIG/MAG och TIG är det ett plus. Du har god IT-vana och gärna erfarenhet av undervisning inom plåtslageri. Är du van att dokumentera elevers kunskap och utveckling är även det positivt.
Vi ser gärna att du har en yrkeslärarexamen. Saknar du den behöver du vara beredd att påbörja utbildningen inom ramen för tjänsten och ta examen inom fem år från anställningens start. Eftersom du kommer att besöka företag och dina elever på deras APL-platser behöver du ha B-körkort. Har du ett etablerat kontaktnät i branschen, gärna lokalt och regionalt ser vi det som en tillgång.
Du är trygg, självgående och tar gärna initiativ. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra och möter både elever och kollegor med lyhördhet och respekt. Du är pedagogisk och anpassar undervisningen efter olika elevers behov, du möter dem där de är - med både tålamod och engagemang.
Vi erbjuder
Hos oss får du frihet under ansvar i ett uppdrag där du har stor möjlighet att påverka och utforma ditt arbete. Du får vara med från början i en nysatsning där vi tillsammans bygger upp en utbildning som rustar framtidens plåtslagare för arbetslivet.
Vi kommer att arbeta i nya fräscha lokaler med god tillgång till utrustning, och du blir en del av ett stöttande och lösningsfokuserat kollegium. Vi är ett engagerat arbetslag som värnar både om humor, ödmjukhet och kvalitet. Här lyssnar vi på varandra, delar kunskap och hjälps åt. Vill du arbeta i en miljö där vi tar vårt uppdrag på allvar - men också har nära till skratt - då kommer du att trivas hos oss.
Vuxenutbildningscentrum (VUC) ansvarar för Västerås stads vuxenutbildning och erbjuder utbildningar inom flera olika områden och yrken - alltid med fokus på kvalitet, arbetslivets behov och individens möjligheter att växa. Hos oss möts människor i olika åldrar och med olika bakgrunder, med det gemensamma målet att ta nästa steg i arbetslivet. Vi tror på samarbete, tydligt ledarskap och utbildningens kraft att förändra.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Löpande urval kan komma att tillämpas, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
